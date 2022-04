Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Ammerbuch/Stuttgart. Der Wind pfeift eisig, der Ministerpräsident schaut stoisch in die Landschaft. Er ist gut gerüstet für den Spaziergang durch die feuchten Wiesen bei Tübingen. Gefütterte Gummistiefel, dicker Parka. Um ihn herum wuseln Kinder der Nabu-Jugendgruppe "Youth in Nature". Fünf Gruppen gibt es landesweit, der Ministerpräsident ist Schirmherr, die örtliche Gruppe besucht ein Feuchtbiotop.

Das Thema ist eigentlich wie für ihn gemacht, doch der Ministerpräsident schaut zunächst stoisch und stumm in ein Glas mit einem nicht minder stummen Kammmolch und hört dem Experten Thomas Bamann zu. Doch allmählich taut er auf. Es bleibt ihm auch keine Wahl, denn ein unerschrockenes Mädchen fragt, ob denn die Windräder nicht zu viele Vögel umbringen. "Die Windkraft ist nicht das Problem für die Vögel, eher die Katzen und der Autoverkehr. Da musst du dir keine Sorgen machen", antwortet Kretschmann.

Im Weitergehen erwacht der einstige Biologielehrer in ihm und erzählt fröhlich, wie er mal eine Kröte in den Unterricht mitbrachte und fragte, ob jemand dran lecken wolle. Weiter geht es zu noch einem Teich, der Experte zeigt Erdkröten, Kaulquappen und sonstige Amphibien. "So etwas habe ich schon lange nicht mehr gemacht", erzählt Kretschmann den Teenagern. Die Begegnungen mit normalen Bürgern in den Corona-Jahren – "das fehlte schon", sagt er. Das Staatsministerium sei eben doch "eine Blase".

Die zweijährige Corona-Dauerkrise, gefolgt nahtlos durch den Ukrainekrieg, fordert Tribut von dem seit elf Jahren amtierenden Regierungschef. Das fast schon präsidiale System Kretschmann und der gut geölte Regierungsapparat in der Villa Reitzenstein kommen an Grenzen. Je länger die Krise geht, desto mehr häufen sich Fehler und Fehleinschätzungen. Das "Team Vorsicht" hat das Land relativ gut durch die Pandemie gebracht. Doch das "Durchregieren" führte zunehmend zu Problemen. Dass die Zeichen wieder auf mehr Normalität standen, übersah der Ministerpräsident. Deutlich wurde dies im Herbst, als er in der Kraftprobe mit dem von ihm wenig geliebten neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Kürzeren zog. Kretschmann wollte darauf im Land scharfe Maßnahmen, drückte gegen den Rat seiner eigenen Fachleute aufs Tempo. Heraus kam der verkorkste 2G-plus-Beschluss für die Gastronomie Anfang Dezember, den seine eigenen Leute bereits Stunden danach wieder einsammeln mussten. Es folgte sein Festhalten an Einschränkungen nach Weihnachten, obwohl die Inzidenzen sanken und der Stufenplan des Landes Lockerungen vorsahen. Die Gerichte korrigierten darauf den Ministerpräsidenten.

Kretschmann passt die ganze Corona-Richtung der neuen Regierung nicht. Wenn er überzeugt ist, die Dinge besser zu wissen, kann er sich auch verrennen. Etwa bei seiner Forderung im Sommer 2021, dass zur Eindämmung einer Pandemie am Anfang auch nicht-angemessene Maßnahmen möglich sein müssten. Für seine Berater ist er kaum mehr einzufangen, wenn er – auf dem falschen Fuß erwischt – poltert. Aus seinem Herzen macht er aber auch keine Mördergrube, wenn er sich wohlfühlt. Als er im britischen Oxford im November vor dem deutschen Studentenclub sprach, war er so angetan von den jungen Leuten, dass er auf die Frage, warum die Grünen die Bundestagswahl 2021 vergeigt hätten, frank und frei die Fehler von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock erklärte. Darüber hatte er noch am Vorabend unter dem Siegel der Verschwiegenheit mit Journalisten geredet. Die Kunde von seinem Rundumschlag schlug noch in der Nacht in Berlin wie eine Bombe ein.

Doch noch überstrahlt die Person Kretschmann alles, auch über den Südwesten hinaus. Dass bundesweite Medien gerne nach Baden-Württemberg schauen, liegt wesentlich an seiner Person. Dort gilt er ein bisschen als der Letzte seiner Art, eines selten gewordenen Politikertyps mit Ecken und Kanten, nicht talkshow-geglättet, aber philosophisch gebildet und mit klarem Machtbewusstsein. Einer, der gerne Politik und die Welt erklärend.

Von seiner Partei hat er sich weit abgesetzt, sein Erfolg resultiert auch aus dieser Distanz. Und es kommt ihm zugute, dass ihm potenzielle Nachfolgekandidaten in Stuttgart nicht im Nacken sitzen. Ganz anders als einst bei der CDU, als Ministerpräsident Erwin Teufel über Jahre den Atem von Günther Oettinger im Nacken spürte. Oettinger musste seinerseits Fraktionschef Stefan Mappus fürchten. Dagegen ist der Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz loyal bis in die Knochen, der die Phantasien beflügelnde Danyal Bayaz hält sich zurück, Thekla Walker muss sich noch beweisen.

Fast schicksalsergeben hat man akzeptiert, dass nur Kretschmann über Kretschmann bestimmt – oder eben das Schicksal. Der Aufstand von April 2021, als der Landesvorstand mit FDP und SPD koalieren wollte statt wie von Kretschmann favorisiert mit der CDU, ist schon fast vergessen – und die Ampelliebe mit Blick auf Berlin und die FDP ist stark abgekühlt.

Auf den feuchten Wiesen bei Ammerbuch ist die ganze Politik für einen Samstagmorgen mal ganz weit weg. Hier darf sich Kretschmann über seltene Tierarten freuen. "Ich habe ja seit ewigen Zeiten keinen Laubfrosch mehr gesehen", ruft er aus. Doch bevor ihn die Teenager zum Abschied umringen, will das Mädchen, das nach der Windkraft fragte, noch wissen, mit wem Kretschmann lieber verhandelt habe: Angela Merkel oder Olaf Scholz? "Merkel!", antwortet Kretschmann schnell und lächelt versonnen.