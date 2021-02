Die viel befahrene Verkehrsachse zwischen Klingenberg und Böckingen wird ab März in mehreren Bauabschnitten generalsaniert und dafür voraussichtlich bis einschließlich September gesperrt. Die Stadt investiert 1,3 Millionen Euro in das Vorhaben. Planskizze: Stadt Heilbronn

Heilbronn. (zy) Die Heilbronner Versorgungs-GmbH (HNVG) und die NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken haben in der Ludwigsburger Straße in Heilbronn mit Arbeiten an den Versorgungsleitungen begonnen. Bis Ende Februar kommt es dadurch auf 230 Metern Länge westlich der Einmündung Klingenberger Straße abschnittsweise zu halbseitigen Sperrungen, die per Baustellenampel geregelt werden. Die Arbeiten sind der Auftakt für eine umfassende Sanierung der überörtlich wichtigen Verkehrsader zwischen Klingenberg und Böckingen, die hierfür von März bis einschließlich September gesperrt wird. Das hohe Verkehrsaufkommen, ihr Alter und zahlreiche Aufgrabungen haben der Straße zugesetzt.

"Die wichtige Verkehrsachse im Südwesten Heilbronns muss dringend generalsaniert werden", erläutert Bürgermeister Wilfried Hajek und betont, dass die Bau-Beteiligten die verschiedenen Vorhaben bestmöglich aufeinander abzustimmen versuchen, um die Bauzeit auf sieben Monate zu begrenzen. "Im Ergebnis dieses Gesamtprojekts erhalten die Anwohner dauerhaft rundum erneuerte Versorgungsleitungen, schnelleres Internet und eine deutliche Lärmreduzierung", stellt Hajek in Aussicht.

Die Stadt investiert insgesamt 1,3 Millionen Euro in das Projekt. Hinzu kommen weitere Investitionen der Projektpartner, die diese jeweils als Auftraggeber übernehmen. So fällt beispielsweise ein 540 Meter langer Teilabschnitt der Straßensanierung zwischen Klingenberg und Böckingen in die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Stuttgart. Die sanierte Straße soll künftig eine ebenere und leisere Fahrbahn haben. Um dieses Ziel zu erreichen, soll ein spezieller, lärmabsenkender Splittmastix-Asphalt als Deckschicht aufgebracht werden.

Hintergrund > Die Buslinie 1, die Klingenberg und Böckingen mit der Heilbronner Kernstadt verbindet, wird in Abstimmung mit den Bezirksbeiräten in Klingenberg und Böckingen durch eine Kleinbus-Ringlinie ersetzt. Der Umstieg auf die reguläre Linie 1 erfolgt stadtauswärts an der Heuchelbergstraße und stadteinwärts an der Haltestelle Jäkleinstraße Ost. Zudem wird die Stadtbuslinie 1 zusätzlich bis zur Ersatzhaltestelle Kappelfeldle (Höhe Ludwigsburger Straße 226) fahren und dort wenden. Die Zahl der täglichen Fahrten bleibt unverändert. Für den Radverkehr wird eine beschilderte Umleitung über Horkheim und Sontheim eingerichtet. (rnz)

Die HNVG und die NHF verstärken nun zunächst die gesamte Netz-Infrastruktur in diesem Bereich, auch mit Blick auf die Zukunft. Dazu wird zum einen die Strom-, Gas- und Wasserleitungsnetze erweitert, zum anderen werden gleichzeitig Leerrohre verlegt, um alles für den Einsatz von Glasfaserkabeln vorzubereiten. "Damit schaffen wir für die Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort die Voraussetzungen für den Anschluss an die digitale Zukunft", sagt Gerald Leger, technischer Leiter der NHF Netzgesellschaft.

"Die Maßnahmen haben wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Heilbronn von vornherein so geplant, dass spätere Tiefbauarbeiten zur Netzverstärkung nicht mehr notwendig sein müssen. Das spart jede Menge Zeit und Geld", ergänzt HNVG-Geschäftsführer Frank Schupp. Zunächst aber wird die Ortsdurchfahrt dafür voraussichtlich von Anfang März bis Ende September auf 2,7 Kilometer Länge gesperrt und zur Großbaustelle, und zwar ab der Theodor-Heuss-Straße/Einmündung Leingartener Straße in Klingenberg bis zur Ludwigsburger Straße/Einmündung Klingenberger Straße in Böckingen. Für Verkehrsteilnehmer bringt das erhebliche Einschränkungen mit sich: Um die Maßnahmen möglichst zügig abschließen zu können, werden der Abschnitt in der Theodor-Heuss-Straße sowie der Ludwigsburger Straße gesperrt.

Für die notwendigen Umleitungen hat das städtische Amt für Straßenwesen angepasste Lösungen für durchfahrende Pendler, Anwohner und Besucher sowie Nutzer der Buslinie 1 konzipiert. "Für den überörtlichen Verkehr gibt es insgesamt zwei große Umleitungsangebote", erklärt Projektleiter Ratibor Jung: Zum einen können Pendler aus dem Zabergäu und dem Umfeld von Brackenheim über Lauffen die B 27 ansteuern und so über die Horkheimer Brücke und die Neckartalstraße nach Heilbronn pendeln. Zum anderen stehen für Pendler aus der Gegend um Nordheim und Schwaigern die bekannten Verbindungen Richtung Leingarten zur Verfügung, um von dort aus über die B 293 (Großgartacher Straße) nach Böckingen und dann Heilbronn zu fahren.

Info: Nähere Informationen zu den Bauarbeiten sowie ein Online-Frageforum für Anwohner und Streckennutzer sind unter https://wirsind.heilbronn.de eingestellt.