Um mit der Zahl der Corona-Infizierten zurechtzukommen, reaktiviert das Land stillgelegte Krankenhäuser – so wie hier in Künzelsau, wo Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes ein Bett in einer Isolierstation vorbereiten. Foto: dpa

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Manfred Lucha (59) ist seit 2011 Landtagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Ravensburg und seit 2016 Minister für Soziales und Integration – und ist damit auch für Gesundheit zuständig.

Herr Lucha, wie viele Stunden schläft der Gesundheitsminister zurzeit?

Er schläft nicht wirklich gut. Er ist nicht entspannt. Und er schläft auch nicht viel.

Haben Sie sich bei Ihrem Amtsantritt vorstellen können, dass Sie es mal mit so einer Pandemie zu tun bekommen?

Das ist eine Situation, die noch niemand erlebt hat. Es ist vielleicht auch gut, wenn man nicht immer alles vorher weiß. Wir sehen durchaus einen Silberstreif am Horizont; da heißt es, sich anzustrengen.

Manfred Lucha, Landesminister für Soziales und Integration. Foto: dpa

Ende Januar hatten Sie zusammen mit Experten des Landesgesundheitsamts noch die Hoffnung geäußert, eine dauerhafte Verbreitung des Corona-Virus in Deutschland verhindern zu können. Wurde es unterschätzt?

Es sind jetzt sehr viele Faktoren dazugekommen. Wir haben uns ja immer ganz klar an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts gehalten. Aber auch dort hat man zu wenig gewusst. Dass man den Patienten Null in Italien nicht kennt, und dann diese Großeinträge durch die Rückkehr von vielen infizierten Wintersport-Urlaubern aus Tirol und Südtirol sowie das starke Ausbruchsgeschehen in Frankreich, das hat niemand vorhersehen können. Wir hatten eine vorbildliche Rückverfolgung, ein vorbildliches Containment. Wir haben eine enorme Eindämmung erreicht. Wir fahren unsere medizinischen Kapazitäten so hoch wie irgend möglich. Bundesminister Spahn hat am Dienstag darauf hingewiesen, dass wir allein in Baden-Württemberg mit unserem geplanten Ausbau auf 5000 Beatmungs- und Intensivbetten mehr dieser Kapazitäten hätten als ganz Spanien oder Frankreich. Seit dem Zeitpunkt, wo wir die Signale richtig interpretiert haben, tun wir wirklich alles Erdenkliche.

Für Heimbewohner haben Sie jetzt Ausgangsbeschränkungen erlassen.

Keiner macht das von uns aus der Überzeugung, dass das seiner freiheitlichen Gesellschaftsphilosophie entspräche. Ich verstehe die Einwände sehr gut. Die Zahlen sprechen aber eine deutliche Sprache: Das Virus wirkt nirgends verheerender und tödlicher als in Alten- und Pflegeheimen. Wir haben sehr klar geregelt, wer vorübergehend von außen nicht mehr hinein darf. Aber es wurden immer wieder Bewohner am Wochenende von ihren Familien zum Kaffeeklatsch oder zu Ausflügen abgeholt, ohne dass diesen offenbar klar war, welche verheerenden Infektionsketten das nach sich ziehen kann. Die Heimbetreiber selbst haben uns hier um Klarstellung und Rechtssicherheit gebeten. Die vorerkrankten, älteren Menschen sind einfach die, die am verletzlichsten sind.

Manche haben Angst, dass anfällige Gruppen auf Jahre isoliert bleiben.

Je sicherer wir wissen, dass wir Viren nicht in den Heimen und Einrichtungen haben, weil andere Schutzmaßnahmen greifen, desto mehr Freiheit kann es geben. Das Virus ist auf eine Gesellschaft mit null Immunität getroffen. Da ist schon die Abwägung, welchen Risiken wir besonders gefährdete Gruppen aussetzen.

Gerade wenn eine kontrollierte Verbreitung gelingt, könnte es Jahre dauern, bis in Deutschland sogenannte Herdenimmunität erreicht ist. Wie soll diese Zeit verkürzt werden? Schnelltests, Medikamente, Impfungen?

Ja, das sind die Variablen. Wann genau sie ihre volle Gesamtwirkung entfalten, kann ich Ihnen im Moment leider nicht sagen. Der derzeit wirksamste Schutz gegen das Virus heißt: fürsorglichen Abstand halten. Wir sind extrem abhängig davon, dass die grandiose Disziplin, die die Bürger im Land bis jetzt bewiesen haben, auch weiter bis zum Ende der Osterferien anhält. Darauf kommt es entscheidend an. Wir sind jetzt im Moment bei einer Reproduktionszahl von circa eins, das heißt, jeder Infizierte steckt im Durchschnitt noch eine andere Person an. Wir lagen schon mal deutlich darüber. Unser Ziel muss sein, die Zahl deutlich unter eins zu drücken.

Wirft die aktuelle Erfahrung ein neues Licht auf die Krankenhausplanung des Landes? Ist die Schließung kleinerer, dezentraler Standorte zugunsten großer Krankenhäuser vielleicht doch keine gute Strategie?

Im Gegenteil, wir fühlen uns in unserem Kurs bestätigt. Da, wo wir Kliniken größer gemacht und konzentriert haben, haben wir jetzt Einheiten, die auch in größerem Stil flexibel umbauen können. Kleine Einheiten können diese speziellen Angebote gar nicht vorhalten. Wir wollen im Lauf dieses Jahres in Baden-Württemberg 5000 Beatmungsgeräte stehen haben. Und wir wollen unsere Krankenhäuser so strukturieren, dass sie bei einer nächsten pandemischen Situation mit einem vergleichbaren Virus diese Ressourcen auch wieder geübt einsetzen können. Dazu brauchen sie eine gewisse Größe und genügend Personal.

Gleichzeitig reaktivieren Sie aber zur Zeit stillgelegte Häuser und funktionieren Reha-Kapazitäten um.

Wir haben in Baden-Württemberg großes Glück mit unseren 25.000 Betten in Reha-Kliniken, in die wir jetzt Patienten aus den Akutkrankenhäusern verlegen können. 10.000 bis 17.000 werden wir brauchen. Es ist auch gut, eine Immobilie, die mal wie ein Krankenhaus betrieben wurde, als stille Reserve zu haben, bevor wir eine Turnhalle oder eine Gewerbehalle umrüsten müssen. Die Kliniken schulen jetzt gerade sehr viel Personal auf Beatmungsplätze nach. Wir werden sehr viel mehr Binnenflexibilität erleben. Wir bekommen eine deutliche Stärkung der Telemedizin, planbare Eingriffe werden noch häufiger ambulant stattfinden. Da sind wir mit unserem Ansatz, größere, fachlich leistungsfähige Einheiten zu bilden, auf dem richtigen Weg.