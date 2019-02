Heidelberg. (mün/dpa-lsw) Am Donnerstagvormittag besteht die Gefahr von Glatteisbildung, warnt der Deutsche Wetterdienst. Von Westen her zieht Regen auf und der kann auf dem kalten Boden vorübergehend Glatteis bilden.

Ab Donnerstagfrüh besteht ausgehend von den zentralen und westlichen Mittelgebirgen nach Süden und Südosten zu Gefahr von örtlichem #Glatteis durch gefrierenden Regen! #Unwetter sind nicht ausgeschlossen! /V pic.twitter.com/Psg1Syz8WR — DWD (@DWD_presse) 6. Februar 2019

Zum Wochenende werden im Südwesten frühlingshafte Temperaturen erwartet - allerdings auch Regen und stürmische Böen. «Nur der Freitag wird in vielen Landesteilen ein freundlicher Tag», sagte Paul Dilger, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Vor allem im Süden Baden-Württembergs lasse sich die Sonne blicken. Bei 4 bis 13 Grad soll es meist trocken bleiben.

Ab der Nacht zum Samstag ziehen laut Prognose Wolken auf, die laut Wetterdienst von Nordwesten Regen bringen. In den höchsten Lagen des Schwarzwaldes schneit es. Außerdem soll der Wind zunehmen, im Schwarzwald sei mit Sturmböen zu rechnen.

Auch der Sonntag soll bei stürmischem Wind, Regen und dichten Wolken ungemütlich werden. Die Temperaturen sollen milder werden: Am Samstag erwarten die Meteorologen zwischen 6 Grad im Bergland und 14 Grad am Rhein. Am Sonntag seien am Kaiserstuhl sogar bis zu 15 Grad möglich.