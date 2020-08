Dieser Text zum aktuellen Wetter wird regelmäßig aktualisiert

Offenbach. (dpa/lsw) Nach einem regnerischen Start in die Woche zeigt sich am Mittwoch über ganz Baden-Württemberg die Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, ziehen im Tagesverlauf noch Wolkenfelder über das Land. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad in Mannheim und 26 Grad in Konstanz.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt, regional kann es regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 13 Grad am Feldberg und 19 Grad in Karlsruhe. Am Donnerstag steigen die Temperaturen weiter. Die Meteorologen erwarten Höchstwerte von bis zu 31 Grad in Stuttgart und 34 Grad in Lahr. In den Morgenstunden kann es vereinzelt noch bewölkt sein. Im Verlauf des Tages setzt sich die Sonne durch.

Update: Mittwoch, 19. August 2020, 08.06 Uhr