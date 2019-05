Stuttgart. (dpa-lsw/mün) Am Wochenende darf der Südwesten die Sonnencreme auspacken. Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes verspricht Sonne satt und am Samstag Temperaturen bis 27 Grad und am Sonntag sogar bis 29 Grad Celsius. Vorher wird es aber noch teilweise wolkig sein.

Am Donnerstag gibt es anfangs viel Sonne, ab dem Mittag einen Wechsel von Sonne und Quellwolken. Immerhin soll es größtenteils trocken bleiben. Die Höchstwerte werden zwischen 16 bis 22 Grad liegen.

Am Freitag wird es in der Nordhälfte wolkig, im Süden Baden-Württembergs gibt es einen Mix aus Sonne und Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf maximal 19 bis 25 Grad.

Am Samstag und Sonntag kommt dann die Sonne, es gibt lockere Quellwolken und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 29 Grad.

Dreizehn Monate in Folge war es in Deutschland zu warm - der Mai hat diesen Trend gebrochen: Mit einer Durchschnittstemperatur von 10,4 Grad Celsius und fast 125 Litern Regen pro Quadratmeter war es in Baden-Württemberg nicht nur kühler und nasser als im Durchschnitt - der Südwesten war auch die zweitkühlste und zweitnasseste Region bundesweit.

In Waghäusel-Kirrlach südöstlich von Speyer erreichte das Thermometer kein einziges Mal die 25-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In ganz Deutschland kühlte der Mai nach einem warmen April die Gemüter mit frischer Nordluft. Nachtfrost gefährdete Obstbäume, Wein und Erdbeeren. In der Nacht zum 6. Mai wurde in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) eine Bodentemperatur von minus 8,1 Grad gemessen.