Offenbach. (kaf) Die Freude über den Schnee dürfte nicht allzu lange währen. Im Laufe des Vormittags gehen die weißen Flocken vom Himmel allmählich von Nordwesten her in Schneeregen oder Regen über. Gegen Mittag lassen die Niederschläge laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nach. In den Niederungen fällt, wenn überhaupt, noch Regen, im Bergland kann es noch etwas schneien. Dort kann es auch weiterhin glatt sein. Die Temperaturen steigen auf -1 bis +4 Grad. Es weht ein schwacher Südwestwind mit frischen Böen.

In der Nacht zum Mittwoch gibt es anfangs noch örtlich etwas Niederschlag. Vorsicht, es kann glatt werden: Im Bergland durch Schnee, in den Niederungen durch überfrierende Nässe. In der zweiten Nachthälfte bleibt es dann meist trocken. Die Tiefstwerte sinken auf +2 Grad im Nordwesten und -3 Grad im Bergland.

Update: Dienstag, 1. Dezember 2020, 09.52 Uhr