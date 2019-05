Heidelberg. (mün) So schön und sonnig, wie der Mai am Feiertag gestartet ist, bleibt es in Baden-Württemberg nicht. Es wird nass und kühler und deshalb sollte man beim Schritt vor die Haustür an wetterfeste Kleidung und Regenschirm denken.

Am Donnerstag ist es anfangs noch freundlich, aber von Westen kommen Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst bekannt gibt. Ab dem Nachmittag sind einzelne Schauer möglich, in der Nacht zu Freitag ist es stark bewölkt und es kann gebietsweise regnen.

Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen bei 14 bis 19 Grad; nachts sinkt das Thermometer auf Werte zwischen 9 und 4 Grad Celsius. Der Wind ist schwach, aber bei Gewittern kann es stürmische Böen geben.

Am Freitag bleibt stark bewölkt und zeitweise gibt es Regen oder Schauer bei maximal 9 bis 16 Grad.

Am Samstag regnet es verbreitet - im Bergland auch länger anhaltend und teils als Schnee.