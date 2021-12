Offenbach. (dpa/lrs/RNZ) Der zweite Weihnachtsfeiertag bringt eher ungemütliches Wetter bei bis zu 10 Grad Es sei stark bewölkt und von Westen ziehe am Sonntagnachmittag Regen auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit.

In der Nacht zum Sonntag wird es regnerisch, vom Odenwald zur Frankenhöhe soll sogar zeitweise geringer Schneegriesel oder auch geringer gefrierender Regen vorkommen. Hier herrscht Glättegefahr!