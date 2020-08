Dieser Text zum aktuellen Wetter wird regelmäßig aktualisiert

Stuttgart. (dpa-lsw) Der Start in die Woche wird sonnig und warm in Baden-Württemberg. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das Land einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad im Bergland und 24 Grad im Rheintal und am unterem Neckar.

Auch am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Süden können sich die Baden-Württemberger dabei auf besonders viel Sonne freuen. Die Höchsttemperaturen steigen auf 20 Grad im höheren Bergland und 26 Grad am Kaiserstuhl.

Update: Sonntag, 23. August 2020, 14.44 Uhr