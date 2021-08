Heidelberg. (RNZ) Während der Samstag noch ein richtiger Sommertag ist, wird es dann wieder kühler und feuchter. Denn in der Nacht zu Sonntag zieht ein Tief aus Westen über den Südwesten, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

In der zweiten Nachthälfte und am Sonntag kann es starke, teils schwere Gewitter geben. Dabei Starkregen und Hagel sind wahrscheinlich. Erst am Sonntagnachmittag sollen die Gewitter nachlassen.

Während es am Samstag zwischen 24 und 30 Grad Celsius warm wird, liegen die Höchstwerte am Sonntag nur zwischen 18 und 23 Grad.

Am Montag soll es wechselnd bewölkt werden um im Tagesverlauf immer mal wieder Schauer und Gewitter geben.