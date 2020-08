Dieser Text zum aktuellen Wetter wird regelmäßig aktualisiert

Stuttgart. (dpa/lsw) Ein Zwischenhocheinfluss prägt heute das Wetter in Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit freundlichem und trockenem Wetter. Häufig scheint die Sonne, vereinzelt ziehen Wolkenfelder auf. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad im höheren Bergland bis 25 Grad am südlichen Oberrhein. Meist weht ein schwacher westlicher Wind, vereinzelt sind auch frische Böen darunter. In der Nacht zum Freitag ziehen vor allem in der zweiten Nachthälfte mehr Wolken auf, es gibt aber kaum Niederschlag. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 9 Grad.

Update: Donnerstag, 27. August 2020, 08.17 Uhr