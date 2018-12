Stuttgart. (dpa-lsw) Das letzte Wochenende des Jahres wird grau und trist, erst im neuen Jahr scheint die Sonne wieder. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte, gibt es dieses Wochenende nur wenige Sonnenstunden. Es bleibt verbreitet neblig und bewölkt bei etwa 5 Grad, nachts kann es außerdem glatt werden.

Die Freude am Feuerwerk könnte in der Silvesternacht von kurzer Dauer sein. Eine hohe Luftfeuchtigkeit und örtlicher Nebel sorgen in der Nacht von Montag auf Dienstag voraussichtlich für schlechte Sicht. «Am besten man geht schon eine Viertelstunde vor Mitternacht raus, um die ersten Raketen zu sehen», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Nach den ersten Böllern werde sich rasch dichter Dunst bilden. Zumindest von Regen und Schnee bleiben Feiernde nach bisherigen Prognosen verschont. Die Temperaturen bewegen sich demnach um den Gefrierpunkt.

Auch das neue Jahr verheißt vorerst keinen Sonnenschein. Erst Mitte nächster Woche begrüßt die Sonne 2019.