Heidelberg. (mün) Das Wetter im Südwesten am Dienstag ist grau und nass, aber je länger die Woche andauert, umso wärmer soll es werden.

Während es am heutigen Dienstag regnerisch mit Temperaturen bis zu 23 Grad sein soll, kommt ab der Wochenmitte der Sommer zurück.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll es am Mittwoch trocken und bis zu 25 Grad warm werden. Am Donnerstag erwartet der DWD Temperaturen bis zu 28 Grad in der Kurpfalz.

Am Freitag dann können es örtlich bis zu 30 Grad werden und die Sonne soll sich mit Quellwolken abwechseln.