Dieser Text zum aktuellen Wetter wird regelmäßig aktualisiert

Stuttgart. (dpa/lsw) Mit Wolken und Regen beginnt die Woche in vielen Teilen von Baden-Württemberg. Südlich der Donau und auch im äußersten Norden lasse die Sonne sich bereits am Montagmorgen blicken, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In anderen Gebieten starte der Montag bewölkt und teils nass, erst im Tagesverlauf werde es auch im Rest des Landes weitgehend freundlich. Daneben könne es windig werden, im Hochschwarzwald auch stürmisch.

Die Meteorologen rechnen mit Höchsttemperaturen zwischen 16 und 23 Grad. Regenfrei, sonnig und ein bisschen wärmer wird den Prognosen zufolge der Dienstag.