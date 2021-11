Heidelberg. (RNZ) Baden-Württemberg liegt im Einflussbereich eines Tiefs mit Kern über dem westlichen Mittelmeer.

Am heutigen Freitag kann es gebietsweise leichten Schnee mit Glätte geben. Im Bergland herrscht Dauerfrost, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Am Vormittag ist es stark bewölkt oder bedeckt. Der leichte Schneefall lässt im Tagesverlauf nach. In tieferen Lagen gibt es Regen oder Sprühregen. Die Tagestemperaturen liegen maximal bei -1 Grad im höheren Bergland und bis +5 Grad örtlich am Rhein.

In der Nacht zum Samstag ist es stark bewölkt, bleibt aber zunächst meist trocken. In der zweiten Nachthälfte zieht von Westen her Regen auf. In mittleren Lagen schneit es.

Am Samstag ist es anfangs bedeckt und der Regen breitet sich weiter nach Osten aus. In mittleren Lagen schneit es. Nachmittags ist es im Westen wechselnd bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad im Bergland und 6 Grad örtlich an Rhein und Neckar.

Am Sonntag ist es stark bis wechselnd bewölkt. Im Bergland kann es schneien, in tieferen Lagen gibt es Regen- oder Schneeregenschauer. Die Temperaturen liegen bei maximal zwischen -2 Grad auf der Alb und +4 in der Rheinebene.