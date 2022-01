Mainz/Saarbrücken/Mannheim. (dpa/lrs/RNZ) Während das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Donnerstag wechselhaft und stark bewölkt werden soll, bleibt der Mannheimer Raum in Baden-Württemberg vom Schnee verschont. Erwartet werden vereinzelt leichte Schauer und Nieselregen bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad.

In der Pfalz und dem Saarland bestimmen Schneeregen und Regen in den tieferen Gebieten die Wetterlage, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Bergland sei stellenweise auch mit Neuschnee zu rechnen. Entsprechend warnt der DWD vor Glätte und Dauerfrost in höheren Lagen. Aus Westen und Nordwesten wehe dazu leichter Wind. Die Höchsttemperaturen erreichen am Donnerstag 3 bis 6 Grad. Nachts gebe es vor allem im Norden noch einige Schneeschauer und gebietsweise Glätte.

Das Wochenende werde laut DWD etwas milder.

Update: Donnerstag, 20. Januar 2022, 09.30 Uhr