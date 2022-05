Stuttgart. (RNZ) Die Witterung in Baden-Württemberg bleibt zum Wochenende wechselhaft. Das teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Am Freitagnachmittag und -abend können am Hochrhein und in Oberschwaben einzelne Gewitter mit Starkregen um 20 Liter/Quadratmater, kleinkörnigem Hagel und Böen um 60 km/h auftreten. In der Nacht klingen sie rasch ab.

Am Samstag gibt es im Tagesverlauf im südlichen Bergland und den Gebieten nahe der Schweiz erneut Risiko für einzelne Gewitter ähnlicher Intensität. In der Nacht zum Samstag gibt es lokal Nebel, vereinzelt Sichtweiten unter 150 Metern.

Am Freitag gibt es im Süden noch vereinzelt Regen. Am Nachmittag und Abend können südlich der Alb einzelne Schauer oder auch Gewitter auftreten.

Am Mittag ist es im Norden bei wechselnder Bewölkung meist trocken. Vor allem in den südlichen Landesteilen und insbesondere im Bergland gibt es auch wieder stärkere Quellbewölkung mit Schauern und einzelnen Gewittern. Die Höchsttemperaturen schwanken zwischen 13 Grad im Bergland und 22 Grad in der Kurpfalz. Meist gibt es schwachen Nord- bis Nordostwind und frische, bei Gewittern auch starke bis stürmische Böen.

In der Nacht zum Samstag bleibt es meist trocken und gering bewölkt, teils klar. Örtlich ist Nebel möglich.

Am Samstag bleibt es wechselnd, teils gering bewölkt. Im Tagesverlauf kommt es vor allem im südlichen Bergland und in Alpennähe zur Bildung von Quellwolken und örtlichen Schauern, vereinzelt Gewittern. Die Höchstwerte liegen im Bergland bei 16, am Rhein bis 23 Grad. Es gibt schwachen nördlichen Wind, der in Böen auffrischt. Bei Gewittern eventuell auch starke bis stürmische Böen.

In der Nacht zu Sonntag gibt es teils größere Auflockerungen und meist abklingende Schauer, vereinzelt Nebel. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 5 Grad.