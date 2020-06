Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wein und Wartberg, die gehören zusammen, und jetzt ist der Heilbronner Hausberg um eine Attraktion reicher geworden: Ab sofort hat man hier, zum Panoramablick auf die Stadt hinzu, auch einen attraktiven Ort, um den Heilbronner Wein zu genießen.

Dass solche Genuss-Stationen erfolgreich sind, ist andernorts schon bewiesen worden, etwa am Heuchelberg. In Heilbronn habe es so lange gedauert, weil man es besonders gut machen wollte, sagt Wengerter und "Wein Villa"-Vorstand Martin Heinrich. Für die kleine, feine Holzhütte standen optisch die klassischen Wengertshäusle (so die korrekte Heilbronner Schreibweise) Pate. Die Generalprobe war schon erfolgreich, die offizielle Premiere mit allen Beteiligten, Betreiber und Sponsoren verlief heiter gestimmt, trotz drohender Gewitterwolken.

Verzogen hatten sich zuvor schon andere Wolken: Wengerter Mathias Haag hatte den Weinausschank am Wartberg bereits "privat" im eigenen historischen Wengertshäusle erprobt. Nachdem er für dieses Jahr keine Genehmigung mehr erhalten hat, gab es Ärger. Der ist jetzt ausgeräumt, sagt Heinrich: Haag schenkt nun am Wengertshäusle aus, in der Riege der in der "Wein Villa" GbR vereinigten Privatweingüter und der Weingärtnergenossenschaft (WG) Heilbronn. Am Schluss halte man zusammen, darin waren sich alle einig.

Grundstückseigentümer sind die Stadtwerke Heilbronn, denn gleich nebenan steht der Wasserhochbehälter der Stadt. 32.000 Euro haben sie in den Bau der Hütte und das Umfeld gesteckt, das beispielsweise mit Heilbronner Sandstein ansprechenden gestaltet wurde, der schon auf der Bundesgartenschau am dort sehr erfolgreichen Wengerterstand heilbronn-typisches Flair vermitteln sollte. Jetzt stützt er als Sitzmäuerchen auch den Hang.

Für den Verkehrsverein, unter dessen Ägide der Betrieb läuft, ging damit ein "Herzenswunsch" in Erfüllung, sagte Vorsitzender Nico Weinmann; der Verein will nun den daran vorbeiführenden sechs Kilometer langen Weinpanoramaweg auch als "Skulpturenweg" weiter ausbauen. Und für Steffen Schoch, den Chef der Heilbronn Marketing GmbH, ist diese neue Destination ebenfalls hochwillkommen, sowohl im Kampf gegen den Absturz der Touristenzahlen als auch als Trostpflaster für das in diesem Jahr ausfallende Weindorf.

Martin Heinrich – auf seinen Vater Adolf Heinrich geht der Weinpanorama-Weg zurück – hat ebenfalls noch Pläne und dafür die anderen Wengertshäusle im Blick. Einige von ihnen haben historische Bedeutung, diese soll nun dargestellt werden. So ist etwa das Schillingsche Weinberghäuschen das nachgewiesene älteste im Südwesten. Es diente um 1513 als "Kriegswarte", hatte viele prominente Besucher und wurde von der Familie in seinem 500. Jahr saniert. Ähnliche Geschichten können auch andere Weinberghäuschen erzählen.

Oberbürgermeister Harry Mergel erinnerte bei der offiziellen Schlüsselübergabe daran, dass der Wein ein Kulturgut sei und den Menschen guttue. Der Ort hier oben zeige, wie sehr Heilbronn doch von der Natur privilegiert sei. In der Stadt lebten außerdem 120 Familien vom Wein. Die "kleine Oase" am Heilbronner Hausberg sieht Mergel auch für die Stadt als Zugewinn.

Noch bis in den Oktober hinein, immer an den Wochenenden ab 14 Uhr und "bis Sonnenuntergang", zeigen drei gehisste Fahnen in den Heilbronner Stadtfarben schon von Weitem an, dass geöffnet ist. Die Palette an Weinen ist groß, und das größte "Teil" in der kleinen Küche des Häusles ist der Kühlschrank; nur die Sanitäranlagen nehmen mehr Raum ein. Natürlich gibt es auch Alkoholfreies und vor allem, neben einem vegetarischen Angebot, das typische Heilbronner Wengerter-Vesper: die rote Wurst vom Grill. Verschenkt wird nichts, die Preise für das Viertele sind angemessen.