Weinsberg. (rnz) Gehören Straftäter, die Suchtmittel konsumieren, in die Psychiatrie oder ins Gefängnis? Darüber laufen aktuell Diskussionen innerhalb der Landesregierung. Durch die sichere Unterbringung in einer spezialisierten Fachklinik mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen soll laut Sozialministerium der Maßregelvollzug Straftäter davon abhalten, weitere Taten zu begehen. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) forderte die Justiz auf, Therapieabbrecher schnell wieder in den Strafvollzug zurückzunehmen und dadurch zum Schutz der Bevölkerung und der Mitarbeiter beizutragen. Die Verhinderung von Ausbrüchen und Entweichungen aus dem Maßregelvollzug falle allein in den Zuständigkeitsbereich des Sozialministeriums, entgegnete ihm Justizminister Guido Wolf (CDU).

In dieser Auseinandersetzung nehmen jetzt die Zentren für Psychiatrie (ZfP) mit ihren Forensischen Kliniken Stellung. "Psychisch Kranke zu versorgen, auch wenn sie straffällig geworden sind, ist unsere Kernaufgabe", sagt Dr. Udo Frank, Chefarzt und Leiter des Zentralbereichs Maßregelvollzug am ZfP Südwürttemberg.

Seit rund 15 Monaten verzeichnen die forensischen Kliniken im Land eine massive Überbelegung. Gleichzeitig nahmen die Übergriffe auf Patienten und Beschäftigte deutlich zu. "In hohem Maß bekommen wir Zuweisungen von Straftätern, bei denen der Konsum von Suchtmitteln zu ihrem Lebensstil gehört, die aber nicht abhängig oder psychisch krank sind", erklärt Frank. Mehr als die Hälfte der Zugewiesenen müssen in der Folge wegen Aussichtslosigkeit einer Therapie in den Strafvollzug zurückverlegt werden. "Nicht wenige dieser Personen stellen eine erhebliche Gefahr für Mitpatienten und Beschäftigte dar."

Diese Personen nutzten dann sämtliche Rechtsmittel, um ihren Gefängnisaufenthalt zu vermeiden. Die Handhabung in anderen Bundesländern ist daher, dass sie mit Beendigung der Behandlung unverzüglich in den Justizvollzug zurückverlegt werden. Das wünschen sich die Kliniken in Baden-Württemberg ebenfalls.

Bundesweit wird derzeit diskutiert, ob die strafrechtliche Unterbringung in der Entziehungsanstalt überhaupt noch zeitgemäß ist. Die Zentren für Psychiatrie halten es für notwendig, dass nur Patienten zugewiesen werden, bei denen zumindest eine eingeschränkte Schuldfähigkeit vorliegt. Eine Eingangsvoraussetzung, die auch von den Fachgesellschaften eingefordert wird. Dr. Matthias C. Michel, Sprecher der Facharbeitsgruppe Forensik in Baden-Württemberg, kann nicht erkennen, weshalb Krankenhäuser, als Behandlungs-Einrichtungen, die Aufgabe des Freiheitsentzugs von erheblich straffällig gewordenen Personen mit voll erhaltener Schuldfähigkeit zugewiesen wird. Frank fordert zudem, dass Justiz- und Sozialminister sich zusammentun und auf Bundesebene auf die notwendige Reform des entsprechenden Paragrafen im Strafgesetzbuch hinarbeiten.

Anlass für die Diskussion war ein aus der Psychiatrie in Weinsberg geflohener Straftäter, der am Donnerstagabend von einem Pfleger auf dem Klinikum entdeckt und zusammen mit der Polizei auf seine Station zurückgebracht wurde.