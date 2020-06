Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Am 30. Dezember 2019, als Corona noch ein Gerücht war, ging Karl Seiter, der frühere und jetzt wieder interimistische Vorstand der WG Heilbronn und Sprecher der Betreibergesellschaft "Wein Villa" aufs Amt, um die Baugenehmigung für dem Weinpavillon an der Neckarbühne zu beantragen. Ein halbes Jahr später ist dieser neue "Hotspot" für den Heilbronner Wein geöffnet – als Beweis dafür, dass "was lange währt, endlich gut wird" und dass sich die Heilbronner Winzer nicht unterkriegen lassen.

Die Idee, dafür die Neckarbühne aus ihrem Schattendasein zu holen und ihr mit Wein ein echtes Heilbronner "Wirtschafts"-Leben zu geben, reicht Jahre zurück und hat viele Väter – darunter auch solche, die keinen Wein anbauen und die sich jetzt vielleicht auch ausgebootet fühlen. Die Neckarbühne liegt günstig für dieses Vorhaben: mitten in der Stadt, dort, wo sich der Neckar vor der "Experimenta" zu einem kleinen See erweitert. Doch erst musste die Bundesgartenschau durchgeführt werden, dann wurde der architektonisch sehr anspruchsvolle Erst-Entwurf für einen Weinpavillon für mehr als eine Million Euro als zu teuer verworfen, später führte die Buga vor, wie die in der "Wein Villa" kooperierenden Wengerter und die WG Heilbronn den Heilbronner Wein als Erfolgsmodell vermarkten können.

Schließlich wurden bisher 300.000 Euro investiert, um einen nun ebenso ästhetisch befriedigenden Weinpavillon zu errichten. Und dabei, das ließ Karl Seiter auch durchblicken, wird es dank manch neu hinzukommender Auflagen wohl nicht bleiben.

Entstanden ist jetzt ein schöner Ort, eine kleine, feine Repräsentanz für den Heilbronner Wein, verbunden mit einer Art permanentem Weindorf, der, das verriet Wengerter Martin Heinrich, unter anderem durch die Mithilfe der Stadtgärtnerei noch sehr viel schöner werden soll. Diese bislang in Heilbronn fehlende und vermisste Dauerpräsenz für den Wein hat das Zeug, ein echter und fixer Anziehungspunkt zu werden. Daniel Drautz, Geschäftsführer der WG Heilbronn, hat schon auf der Buga bewiesen, dass er das kann.

Im Wechsel werden beste Heilbronner Tropfen ausgeschenkt, die Preisgestaltung ist freundlich, das Zehntele gibt es ab 2,50 Euro, das Viertele ab 5,50 Euro, die Flasche Wein ab 16 Euro. Kulinarisch unterlegt wird dieses Angebot mit extra hierfür kreierten Spezialitäten von Jürgen Sawall, dem Wirt der "Wein Villa". Dazu gehören etwa "Schwäbische Tapas" nach Wahl, vielleicht auch mal ein Tellerschnitzel. Die "Wein Villa" selbst, durch Corona in die tiefroten Zahlen getrieben, ist Herstellungsort und Lieferant. Inwieweit diese zweite "Spielstätte" die Sorgenfalten glätten wird, lässt Karl Seiter noch offen, während Sawall berichtet, dass bereits jetzt alle Weihnachtsfeiern abgesagt wurden und damit das Hauptgeschäft entfällt.

Umso mehr Hoffnung setzt man nun auf den neuen Ort. Dabei werden mit einem ausgewogenen Konzept des Miteinanders auch die bereits ansässigen Gastronomiebetriebe fair in das Geschehen eingebunden. Die Grenzziehung "wer sitzt an welchem Tisch" wird dann wohl nicht so ernst genommen, im Gegensatz zu den Hygieneregeln. Diese sollen strikt beachtet werden, auch wenn es sein kann, dass an einem Tag auch zwischen 800 und 1000 Besucher kommen. Und unter ihnen sollen nicht nur Heilbronner sein: Die Teilnehmer an Stadtführungen, die hier enden, erhalten ein Glas Wein gratis.

Der geballte Weinsachverstand, wie er an der Hochschule Heilbronn und der DHBW vorhanden ist, wird hier ebenfalls ein Podium finden, ebenso auch die Jungwinzer von "Wein.Im.Puls". Unter dem Motto "Weinsommer" werden sie an insgesamt acht Donnerstagen ein Programm auf der Neckarbühne bieten, unter anderem auch mit Livemusik.

Der Weinpavillon steht als reiner Holzbau auf festem Fundament, ummauert mit Heilbronner Sandstein. Ausschank und Thekenausgabe sollen auch unter Corona-Bedingungen funktionieren, ein Sanitärbereich ist gegen Schlüsselpfand zugänglich. Und einen sozialen Zweck hat der Bau auch erfüllt, etwa in der Beschäftigung der Schreinerei der Justizvollzugsanstalt Heilbronn. Von dort kommen auch die aus gutem Grund rutschfesten Tabletts für die Tapas. Wenn die Heilbronner diesen Ort annehmen und eine bestimmte Klientel, die es eben auch gibt, ferngehalten werden kann, dann könnten die Abende hier am Neckarsee zur Bühne für einen perfekten Sommerabend werden.

Info: Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr. Voraussichtliche Schließung ist im Oktober.