Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mit einer Änderung der Landesverfassung hat der Landtag am Mittwoch das Mindestalter für das Wahlrecht bei Landtagswahlen auf 16 Jahre gesenkt. Gleichzeitig soll künftig in Anlehnung an den Bundestag ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht gelten. Der Änderung lag ein gemeinsamer Gesetzentwurf der Fraktionen von Grünen, CDU und SPD zugrunde.

Vize-Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) lobte die Einigung als "Meisterstück". Dass sie so früh in einer Legislaturperiode gelungen sei, sei für eine Wahlrechtsreform "ziemlich einmalig". Er hoffe, dass die Beteiligung der oppositionellen SPD den Regeln über die Legislaturperiode hinaus besondere Legitimität verleihe. Es seien gute Kompromisse gefunden worden, denn: "Das perfekte Wahlrecht, das gibt es schlichtweg nicht."

Bislang galt in Baden-Württemberg ein bundesweit einmaliges Einstimmen-Wahlrecht. Künftig sollen mit der Erststimme ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete direkt gewählt werden, mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei. Parteien sollen so die Möglichkeit bekommen, mehr Frauen zu nominieren.

Die Absenkung des Mindestalters gilt nicht nur für das aktive Wahlrecht bei Landtagswahlen, sondern auch für die Teilnahme an Volksabstimmungen, Volksanträgen und Volksbegehren.

Für die Grünen freute sich Vize-Fraktionschef Oliver Hildenbrand: "Heute ist ein historischer Tag." Die Reform stärke die politische Teilhabe junger Menschen, die Vielfalt im Parlament und die Demokratie insgesamt.

Kritik kam von FDP-Fraktionsführer Hans-Ulrich Rülke. Die Liberalen trügen die Absenkung des Wahlalters, das Zweistimmensystem und die Möglichkeit neuen Landeslisten zwar mit. Die Initiatoren hätten bei der Gesetzesvorlage aber die Einwände von Experten unberücksichtigt gelassen und außerdem bedenkliche weitere Änderungen mit aufgenommen. Rülke ließ eine Prophezeiung ins Protokoll aufnehmen: Die nächste Landtagswahl 2026 werde nach dem alten Wahlrecht stattfinden, "weil nämlich vor Gericht dieser verfassungswidrige Murks, den Sie da abliefern, gekippt wird, und dann wird die Zeit zu kurz für ein neues Wahlrecht".

Bei einer Anhörung im März hatten Wissenschaftler unter dem neuen Verfahren eine Zunahme von Landtagssitzen durch mehr Überhang- und Ausgleichsmandate für wahrscheinlich erklärt. Politikwissenschaftler Joachim Behnke von der Zeppelin Universität in Friedrichshafen hatte zudem gesagt, der Plan, bei Wahlkreis-Kandidaten Ersatzbewerber zu nominieren, ergebe keinen Sinn, denn diese würden nicht vom Bürger gewählt. Die ebenfalls vorgesehenen Ersatzbewerber für Listenplätze seien sogar "völlig absurd".

Der Landtag stimmte dem Gesetz gegen die Stimmen von FDP und AfD zu; die Verfassungsänderung zum Wahlalter trug die FDP allerdings mit. Bei der SPD stimmte Gernot Gruber gegen das Paket und begründete dies mit seiner Ablehnung von Landeslisten. Ähnlich argumentierten die Grünen-Abgeordneten Martin Hahn und Markus Rösler, die sich aus Rücksicht auf die von ihnen befürwortete Absenkung des Wahlalters allerdings nur enthalten hatten. Bei den Grünen gab es eine weitere Enthaltung, in der CDU-Fraktion zwei.

Update: Donnerstag, 7. April 2022, 20.30 Uhr

Wahlalter in Baden-Württemberg auf 16 abgesenkt

