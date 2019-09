Von Hans Georg Frank

Eppingen. Auch ohne ihren Glücksbringer hatte Julia Böcklen aus Eppingen-Kleingartach den erhofften Erfolg. Bei der Vorausscheidung zur Wahl der 71. Deutschen Weinkönigin schaffte es die Repräsentantin der württembergischen Wengerter ins Finale. Am kommenden Freitag muss die in Stuttgart lebende Managerin eines Naturkosmetikunternehmens erneut auf die Bühne in Neustadt an der Weinstraße. Dann stellen sich die besten Sechs dem letzten Votum von 70 Juroren.

Wenn es brenzlig werden könnte, streift sich Julia Böcklen gerne den Ring ihrer verstorbenen Großmutter über den Finger. Ausgerechnet am Samstag hat die 25-Jährige das Schmuckstück in ihrem Dienstwagen als Württembergische Weinkönigin vergessen. "Aber Oma schaut mir auch von oben zu", wusste sich die stets strahlende Julia gut behütet. Tatsächlich wurde die Regentin der Trollinger-Republik jener Favoritenrolle gerecht, die ihr bereits bei der Wahl zur Gebietsweinkönigin vor einem Jahr in Neckarwestheim zugebilligt worden ist. Wie die Mitbewerberinnen aus elf weiteren Anbaugebieten musste sie sich in Neustadt möglichst eloquent, sympathisch und fachkundig präsentieren. Auch Englischkenntnisse waren wichtig, um den deutschen Wein im Ausland vermarkten zu können.

Böcklen ließ sich keinerlei Nervosität anmerken: "Die Aufregung kam halt nicht", erzählte sie nach der Entscheidung. Die beste Vorbereitung für diesen Test sei der Besuch der Weindörfer in Stuttgart und Heilbronn und anderer, kleinere Feste gewesen: "Da kommt man mit den Leuten ins Gespräch." Am Morgen war sie noch durch die Weinberge in der Pfalz gejoggt. Im Saalbau von Neustadt war die Konkurrenz ungewöhnlich stark. "Ganz egal, wen die Jury wählt, es werden auf jeden Fall sechs tolle Finalistinnen sein", sagte Monika Reule, die Chefin des veranstaltenden Deutschen Weininstituts. Auffallend waren die mitunter exotischen Sprachkenntnisse der Kandidatinnen, eine lernte Xhosa wie in Südafrika, eine andere kann sich am Small talk in Suaheli, das zum Beispiel in Tansania gesprochen wird, beteiligen. Doch entscheidend sei auch die Tagesform, wusste Monika Reule, "und das berühmte Quäntchen Glück".

Am Ende war Julia Böcklen die erste Frau, deren Namen für das Finale genannt wurde. Außerdem überzeugten Miriam Kaltenbach aus Baden, Angelina Vogt von der Nahe (die ursprünglich aus Südbaden stammt), Katharina Bausch vom Rheingau, Carolin Hillenbrand von der Hessischen Bergstraße und Laura Gerhardt von der Mosel.

Julia Böcklen kamen sicherlich die Qualitäten zugute, die sie mit dem Studium der Kommunikationswissenschaft an der Uni Hohenheim erworben hat. Doch beeindruckend war auch eine besondere Fähigkeit, die sie in einem Filmporträt vorführte - sie kann die Sektflasche mit dem Säbel entkorken.