Von Anja Semmelroch

Karlsruhe. 70 Jahre nach seiner Gründung gilt das deutsche Verfassungsgericht als eines der mächtigsten weltweit. Als das Bundesverfassungsgericht im September 1951 seine Arbeit aufnimmt, ist das Grundgesetz, über dessen Einhaltung es wachen soll, schon mehr als zwei Jahre in Kraft. Artikel 93 weist dem neuen Gericht deutlich mehr Kompetenzen zu, als sie der Staatsgerichtshof der Weimarer Republik je hatte. Das ist eine Lehre aus der Zeit der NS-Diktatur.

Aber um die Details des Gerichtsaufbaus oder der Richterwahl, die im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt sind, hatte die Politik noch bis 1951 gerungen. Erst in diesem Gesetz steht, dass das Gericht nicht nur Streitigkeiten zwischen Staatsorganen klären, sondern auch über Verfassungsbeschwerden entscheiden soll, die jeder erheben kann. Das gibt es zum damaligen Zeitpunkt nirgendwo sonst. Das Bundesverfassungsgericht wird damit zum Bürgergericht. Der Sitz soll "vorerst in Karlsruhe" sein, wie ebenfalls per Gesetz bestimmt wird. Dort befindet sich seit 1950 bereits der Bundesgerichtshof.

Am 7. September 1951 konstituiert sich das Gericht unter seinem Präsidenten Hermann Höpker-Aschoff. Zwei Tage später fällt es seine erste Entscheidung: Im Eilverfahren ordnet der Zweite Senat an, dass die für den 16. September angesetzte Volksabstimmung über die Gründung eines Südweststaates Baden-Württemberg später stattfinden muss. Die Richter brauchen mehr Zeit, um vorher die Rechtslage zu prüfen. Erst danach, bei einem Festakt mit Bundespräsident Theodor Heuss und Kanzler Konrad Adenauer, wird das Gericht am 28. September offiziell eröffnet.

Zum Verfassungsorgan, das gleichberechtigt neben Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung steht, erklärt sich das Gericht weniger später gewissermaßen selbst – in der sogenannten Status-Denkschrift von 1952. Bis heute untersteht es keinem Ministerium und ist mit einem eigenen Etat finanziell eigenständig.

Erst seit 1963 bestehen die beiden Senate aus je acht Richtern – vorher waren es zwölf. 1971 wird die Amtszeit auf zwölf Jahre begrenzt. Sie endet spätestens mit dem 68. Geburtstag.