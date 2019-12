Von Gregor Bauernfeind und Frederick Mersi

Erdmannhausen/Schriesheim. Eigentlich macht ihr der Beruf „sehr viel“ Spaß. Dennoch tritt die Bürgermeisterin von Erdmannhausen, Birgit Hannemann, nicht wieder an. Sie will ihre Kinder schützen. Ihre Familie werde ständig in Themen hineingezogen, in denen sie nichts verloren habe, erklärt die 40-Jährige. Sie ist CDU-Mitglied, trat aber 2012 als Parteilose für das Amt der Bürgermeisterin der 5000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Ludwigsburg an – und gewann.

Ihre drei Söhne – ein Fünfjähriger und ein Jahr alte Zwillinge – seien die „Bürgermeisterkinder“. An ihre Kinder würden andere Maßstäbe angelegt. Immer wieder seien sie damit konfrontiert. „Jedes andere einjährige Kind, das während des Gottesdienstes schreit, ist ein kleines Kind, das schreit“, erzählt sie. „Wenn es mein Kind ist, heißt es: Wie geht denn das?“ Sie habe ihrem Ältesten Sätze sagen müssen wie: „Jeder andere dürfte es. Aber lass du es bitte sein.“

Diese Vorgänge kann Hansjörg Höfer, Bürgermeister in Schriesheim, nicht bestätigen: „Meine Kinder haben keine negativen Erfahrungen gemacht. Sie sind zwar darauf angesprochen worden, wurden deshalb aber nie ausgegrenzt“, sagt Höfer. Allerdings seien vor einigen Jahren im Gemeindevollzugsdienst, Kinder eines Mitarbeiters in der Schule wegen dessen Tätigkeit gemobbt worden. Da mussten wir einschreiten“, sagt Höfer.

Was verdienen Bürgermeister? Die allermeisten der 1101 baden-württembergischen Gemeinden werden von hauptamtlichen Bürgermeistern geführt. Ihre Besoldung hängt von der Größe ihrer Kommune ab. Es stehen zwei Besoldungsgruppen zur Auswahl. Der Gemeinderat entscheidet, welche zum Tragen kommt. Er berücksichtigt dabei die Einwohnerzahl sowie den Schwierigkeitsgrad des Amtes. Ab der zweiten Amtszeit fallen Bürgermeister automatisch in die höhere der beiden Besoldungsgruppen. Bei kleinen Gemeinden bis 1000 Einwohner wird der Bürgermeister nach „A 12" (4871,05 Euro im Monat) oder nach „A 13" (5413,87 Euro) besoldet. In Kleinstädten mit 5000 bis 10.000 Einwohnern gibt es „A 16" (7539,59 Euro) oder „B 2" (7862,02 Euro). Ab einer Einwohnerzahl von 100.000 überschreiten die Bürgermeister beim Gehalt die 10.000 Euro-Schwelle. Die höchste Besoldungsgruppe „B 11" (14.180,71 Euro) gibt es ab 500.000 Einwohnern. 2014 gab es laut dem Innenministerium 65 ehrenamtliche Bürgermeister. Die Zahl dürfte sich seitdem nicht wesentlich geändert haben. Die Ehrenamtlichen bekommen kein Gehalt, sondern eine Aufwandsentschädigung. In Kommunen bis 500 Einwohner erhalten sie zwischen 887 und 1710 Euro im Monat. (rnz)

Bürgermeister zu sein, das kann aber auch eine Last sein: Erst vor eineinhalb Wochen hatte die Bürgermeisterin im sächsischen Arnsdorf nach monatelanger Hetze ihre vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt. Der Präsident des Verbandes Baden-Württembergischer Bürgermeister, Michael Makurath (parteilos), beklagt einen zunehmend rüden Umgangston der Menschen mit ihren Bürgermeistern.

Hannemann erzählt, sie habe zwar E-Mails bekommen, die „hart an der Grenze“ gewesen seien. Sie sei aber nie in irgendeiner Form bedroht worden – anders als rund 20 Prozent der mehr als 1000 Bürgermeister, die in einer Umfrage des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB) angegeben hatten, Hass-Mails bekommen zu haben oder bedroht worden zu sein. Hannemann findet es „erschreckend, wenn man sich überlegt, dass Sonderstellen eingerichtet werden müssen, die Kommunalpolitikern ein Sorgentelefon bieten, wenn sie bedroht werden“.

„Ich finde schon, dass der Ton rauer wird. In den sozialen Medien, aber auch sonst“, sagt sie. Das Politische und das Private würden nicht mehr getrennt. Anfang Oktober hat sie ihre Entscheidung offiziell gemacht, bei der Kommunalwahl im März 2020 nicht mehr anzutreten – obwohl sie an dem Amt hängt.

Stuttgart. Der Landesverband der Bürgermeister fürchtet Kandidatenmangel für die Rathaus-Chefsessel: Bewerber würden zunehmend älter und brächten weniger Qualifikation mit; der Frauenanteil sei weiter zu niedrig. Das beklagte der Verband am Montag bei der Vorstellung einer neuen Studie. Es sei wichtig, stets eine ausreichende Zahl an Bewerber zu haben, sagte Ditzingens Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos), Präsident des Verbands Baden-Württembergischer Bürgermeister. Doch das sieht eine neue Studie in Gefahr. „Der Trend geht leicht nach unten", erklärte der Ulmer Politikwissenschaftler Vinzenz Huzel über die Jahre von 1990 bis 2015. Zu Beginn dieses Zeitraums bewarben sich bei Bürgermeisterwahlen durchschnittlich 2,3 Kandidaten, 25 Jahre später waren es 2,2. Darin seien zahlreiche Jux-Kandidaten enthalten. 1990 bis 1994 entsprachen 43,8 Prozent der Rathauschefs dem Typus des ambitionierten Berufseinsteigers: parteipolitisch ungebundene Verwaltungsfachleute, die bei Amtsantritt nicht jünger als 35 gewesen waren. Lediglich 12,5 Prozent waren, was Huzel als „kühne Quereinsteiger" kategorisiert, nämlich Menschen ohne Verwaltungsstudium. Im Zeitraum von 2010 bis 2015 hatte sich dieses Verhältnis gedreht: Nur 17,7 Prozent hatten den Beruf nach einer entsprechenden Ausbildung direkt angestrebt, 35,4 Prozent dagegen als Quereinsteiger begonnen. Huzels Studie über „Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Baden-Württemberg" ist als Dissertation an der TU Darmstadt entstanden. Ergebnis: Der Job wird zunehmend weniger attraktiv erlebt. Gestaltungsmöglichkeiten würden eingeschränkt, das Ansehen in der Öffentlichkeit schwinde, unangemessene Angriffe häuften sich. Demgegenüber stünden hohe Arbeitszeiten, Gesundheitsrisiken durch Stress, wenig Privatsphäre und eine Besoldung, die in kleineren Kommunen den Wechsel aus dem unbefristeten gehobenen Dienst kaum belohne. Anschlussperspektiven seien rar. Da die Absolventen der Verwaltungshochschulen in Ludwigsburg und Kehl zunehmend seltener für Bürgermeisterämter kandidieren, sieht Huzel auch die Parteien in der Pflicht, qualifiziertes Personal aufzubauen. Huzel zufolge liegt der Frauenanteil im Land bei 8,1 Prozent. Dass Frauen schlechtere Wahlchancen hätten, sei aber ein Mythos: Wo sie kandidiert haben, gewannen sie in 32,7 Prozent der Fälle. Insgesamt waren 2015 gut sechs Prozent der Posten mit Frauen besetzt, im Bundesschnitt waren es mehr als zehn Prozent. (jsz)

Nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes wird nur jedes zehnte Rathaus in Deutschland von einer Frau geführt. Um das zu ändern, soll laut dem kommunalen Spitzenverband die Arbeitszeit der Bürgermeister – laut Hannemann sind 60 Stunden pro Woche realistisch – reduziert oder flexibler gestaltet werden können.

Hannemann findet: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf funktioniert genauso gut wie bei anderen Berufen auch.“ Nach den Geburten sei sie in Elternzeit gegangen und währenddessen mit ihren Stellvertretern in Kontakt geblieben. Das habe gut funktioniert. Die Gesellschaft sei aber in Teilen noch nicht so weit. Es fehle an Akzeptanz. Sie habe von Lästereien mitbekommen: „Der Sohn der Bürgermeisterin hat etwas angestellt. Aber es ist ja kein Wunder, dass der das macht. Die Mutter hat ja keine Zeit!“ Es müsse ein Umdenken in der Gesellschaft her, sagt Hannemann.

Kürzlich, erzählt sie, habe ein Mädchen zu ihr gesagt: „Gell, du bist doch die Bürgermeisterin.“ Ihr Sohn habe erwidert: „Ja, aber meine Mama sucht sich einen neuen Job.“ Hannemann habe gedacht, bei ihrem Sohn sei eine gewisse Erleichterung zu hören gewesen. „Nach dem Motto: Jetzt hört dieses Theater endlich auf.“