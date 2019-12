Heilbronn. (y) Mit schwerem Gerät haben am Dienstag die Aufbauarbeiten für den Heilbronner Weihnachtscircus auf der Theresienwiese begonnen. Der Circus Charles Knie gilt als einer der größten Europas.

Vom 18. Dezember bis 6. Januar machen die rund 60 internationalen Star-Artisten, Clowns und Dompteure mit Tieren aus aller Welt zum 21. Mal Station in Heilbronn. Rund 80.000 Besucher werden erwartet. Die nach dem 20. Jubiläum ohnehin sehr hoch liegende Messlatte will die Truppe mit gleich vier Vorstellungen überspringen, die beim Internationalen Circusfestival in Monte Carlo mit einem „Goldenen Clown“, dem „Oscar“ der Zirkusbranche, ausgezeichnet wurden. Karten gibt es bei der RNZ, allen weiteren Reservix-Verkaufsstellen und bei der Touristen-Information Heilbronn.

Die RNZ verlost fünf Mal zwei Karten für Donnerstag, 19. Dezember, 20 Uhr. Wer gewinnen will, ruft bis einschließlich Montag, 9. Dezember, an unter 0137 822 / 702321 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Weihnachtscircus sowie Name und Adresse.

