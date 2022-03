Von Armin Guzy

Heilbronn. 31 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsbereich des Heilbronner Polizeipräsidiums ums Leben gekommen, weitere 570 wurden schwer verletz, darunter 27 Kinder. Zudem gab es insgesamt mehr Unfälle (21.557; plus 877 oder 4,2 Prozent) und eine Steigerung von 3,6 Prozent bei den Schwerverletzten. Besonders drastisch ist erneut die Zahl verunglückter Pedelec-Fahrer gestiegen: um 41,8 Prozent oder 224 Personen, zwei davon wurden tödlich verletzt. Und: Es gab zwar insgesamt 3,3 Prozent weniger Unfallfluchten, dennoch hat auch im vergangenen Jahr jeder fünfte Unfallbeteiligte das Weite gesucht, ohne für den von ihm verursachten Schaden geradezustehen. Immerhin konnte von den 4244 Geflüchteten mehr als ein Drittel (34,5 Prozent) später ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden.

Als Ursache Nummer 1 bei Unfällen mit Personenschäden weist die gerade vorgestellte Verkehrsunfallstatistik einmal mehr mit fast 20 Prozent zu hohe oder nicht der Verkehrssituation angepasste Geschwindigkeit aus, nicht selten in Verbindung mit Alkohol und Drogen; bei Unfällen mit Schwerverletzten oder Toten liegt der Raser-Anteil sogar bei 25 Prozent. Dagegen will die Polizei weiter verstärkt vorgehen: "Wer die Gesundheit anderer oder sogar ein Menschenleben durch sein Fahrverhalten, insbesondere durch zu schnelles Fahren, gefährdet, wird konsequent aus dem Verkehr gezogen", kündigte Thomas Lüdecke an, der Leiter der zuständigen Schutzpolizeidirektion. Vorbeugende Aufklärung hilft dabei offenbar weniger als konsequente Kontrollen und hohe Strafen. Leider habe sich gezeigt, berichtete Lüdecke, "dass weniger die Einsicht in das eigene Fehlverhalten zu Änderungen des Fahrverhaltens führt, als die Angst vor hohen Geldbußen oder aber dem Entzug der Fahrerlaubnis".

Doch es gibt auch Positives: 2021 starben auf den Straßen der Region acht Menschen weniger als im Vorjahr, es wurde kein Kind getötet (2020: ein Kind), Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gab es im vergangenen Jahr 12,5 Prozent weniger, insgesamt 49, und auch die Zahl der Abstandsverstöße ist um 47 Prozent drastisch zurückgegangen. Ebenfalls deutlich rückläufig ist die Zahl der Motorradunfälle, die sich um 19,5 Prozent auf 447 reduziert hat. Dennoch überlebten, wie schon im Vorjahr, sieben Biker die Unfälle nicht. Von den weiteren Unfalltoten waren 14 Autoinsassen, sechs Lkw-Insassen und zwei Fußgänger.

Weil mehr Verkehr auch mehr Unfälle bedeutet, wie sich insbesondere am erheblichen Rückgang der Zahlen im Corona-Jahr 2020 gezeigt hat, lässt das enorm gestiegene Verkehrsaufkommen auf den 164 Autobahnkilometern im Zuständigkeitsbereich des Heilbronner Präsidiums wenig Erfreuliches erwarten. Die A 6 war auch 2021 die am stärksten unfallbelastete Strecke im Präsidiumsbereich, und das Verkehrsaufkommen hat sich weiter erhöht. Alleine 2079 Unfälle nahmen die Beamten auf den Autobahnen auf – ein Anstieg um 14,9 Prozent gegenüber 2021, darunter auch ein Plus von 11,3 Prozent bei den Lkw-Unfällen. 48 Menschen wurden auf den Autobahnen schwer verletzt, acht getötet; 2020 waren es sieben gewesen. Und auch hierbei spielen überhöhte Geschwindigkeit und zu geringer Abstand (vor allem bei Lkw) die Hauptrollen.

Die Polizei setzt weiterhin auf eine Mischung aus Kontrolle und Prävention, wenngleich entsprechende Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren Corona-bedingt seltener möglich waren. 2021 hatten Beamte des Polizeipräsidiums bei Verkehrskontrollen insgesamt mehr als 175.000 Tempoverstöße festgestellt und in der Folge 3000 Fahrverbote verhängt. Hinzu kommen die Geschwindigkeitsmessungen der Kommunen selbst, deren Gesamtzahl nicht bekannt ist, aber mindestens in ähnlicher Größenordnung liegen dürfte.

Je höher die gefahrene Geschwindigkeit, umso höher steigt das Risiko im Falle eines Unfalls schwerste Verletzungen davonzutragen. "Eine konsequente Geschwindigkeitsüberwachung steht daher an oberster Stelle", sagte Lüdecke und kündigte an, die Polizei werde ihre Kontrollstrategien weiter flächendeckend und mit Nachdruck umsetzen, sowohl mit Klein- als auch mit Großkontrollen.

Und da die Motorradsaison im März bereits begonnen hat und die Polizei bei gutem Wetter mit einem verstärkten Motorradaufkommen rechnet, haben die Beamten pünktlich zum Start eine Motorradkonzeption vorbereitet, mit der die Zahl der Motorradunfälle weiter gesenkt werden soll.