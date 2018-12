Stuttgart. (lsw) Verdi-Landeschef Martin Gross fordert mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau. Es habe weit mehr als 20 Jahre eine falsche Wohnungsbaupolitik gegeben, kritisierte der Gewerkschafter in Stuttgart. Ein bezahlbares Dach über dem Kopf sei aber ein Menschenrecht.

Die Zahl der Sozialwohnungen für Menschen mit geringem Einkommen war 2017 in Baden-Württemberg leicht gestiegen. Ende 2016 waren es 57.400 mietgebundene Wohnungen für Bedürftige, im Jahr darauf rund 58.000. Solche Wohnungen werden in Deutschland in der Regel von kommunalen Wohnungsunternehmen, Genossenschaften oder privaten Investoren gebaut. Diese bekommen gute Darlehensbedingungen oder einen Zuschuss. Dafür sind die Wohnungen mietpreisgebunden.

Gross forderte, dass Kommunen und Land beim Verkauf von Bauland nicht nur auf den Verkaufspreis schauen, sondern solche Flächen gezielt günstiger für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Hohe Mieten seien auch ein Problem für Kommunen, wenn es darum gehe, Stellen in der Pflege oder in Kinderbetreuungseinrichtungen zu besetzen. "Die Leute können sich es zunehmend nicht mehr leisten, dort zu wohnen, wo sie arbeiten."

Die für den Wohnungsbau zuständige Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) wies die Forderung nach mehr Geld zurück. Aktuell werde so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr investiert. "Es fehlt uns derzeit nicht an Fördergeldern, sondern an bebaubaren Flächen. Allein durch Nachverdichtung und Aufstockung können wir den Wohnraumbedarf nicht decken." Das Land investiere allein 2017 bis 2019 im Zuge des entsprechenden Förderprogramms 750 Millionen Euro in den sozial orientierten Wohnungsbau.