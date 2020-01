Von Bettina Grachtrup

Stuttgart. Weiß jeder, was "implizite Schulden" sind? Vermutlich eher nicht, es sei denn, man interessiert sich brennend für Politik. Denn die entwickelt zuweilen ihre ganz eigene Sprache. Manchmal liegt die Vermutung nahe, dass damit etwas verschleiert werden soll. Manchmal möchte man vielleicht auch Schlagzeilen generieren. Einige markante Beispiele aus der Landespolitik:

GEHÖRTWERDEN: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat zu Beginn seiner Amtszeit oft von einer "Politik des Gehörtwerdens" gesprochen. Gemeint war, dass die Bürger einbezogen werden sollen. Doch es gab ein Missverständnis: Zum einen sprachen die Grünen von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, also Elementen der direkten Demokratie. Zum anderen ging es darum, Bürger in große Vorhaben einzubeziehen und ihre Bedenken anzuhören – ohne dass sie am Ende darüber entscheiden dürfen. Diese Unterscheidung blieb aber oft auf der Strecke. Die Grünen sahen sich schließlich zur Klarstellung gezwungen: Gehörtwerden heiße nicht immer auch Erhörtwerden.

TUNICHTGUTE: Ein Tunichtgut, das klingt erstmal nach einem Strolch oder einem Schlitzohr. Laut Duden ist es "jemand, der Unfug treibt, Schlimmes anrichtet". Die grün-schwarze Landesregierung verwendete das Wort für problematische Asylbewerber, wobei die genaue Definition nicht ganz klar war. Kretschmann beschrieb Tunichtgute einmal als Leute, die verschiedene Dinge unterhalb von schweren Straftaten tun. Im gleichen Atemzug redete er im Herbst 2018 auch von "Männerhorden", die man in die "Pampa" schicken solle. Das hörte sich sehr markig an, doch bei seinen Grünen kam das nicht gut an. Letztlich ließ sich das, was Kretschmann vorschwebte, auch nicht eins zu eins umsetzen.

IMPLIZITE SCHULDEN: Das Land ist mit rund 45 Milliarden Euro am Kapitalmarkt verschuldet. Es ist verpflichtet, einen bestimmten Anteil von Steuermehreinnahmen in den Abbau von Schulden zu stecken. Die grün-schwarze Landesregierung änderte die Landeshaushaltsordnung aber Ende 2016 so, dass dazu auch "implizite Schulden" gezählt werden können. Darunter fasst sie noch ausstehende Sanierungen, etwa von Straßen und landeseigenen Gebäuden. Für die Opposition ist das ein Unding. FDP-Politiker Hans-Ulrich Rülke sprach von einem "Freifahrtschein für unsolides Wirtschaften": Jede Form einer Ausgabe könne nach der neuen Regelung einfach als Schuldentilgung getarnt werden.

KOMPLEMENTÄRKOALITION: Es war das geflügelte Wort in der Anfangsphase der grün-schwarzen Landesregierung, die 2016 an den Start ging. Es ging um die Frage, wie so unterschiedliche Partner wie Grüne und CDU überhaupt miteinander regieren können. Die vermeintliche Lösung der sogenannten Komplementärkoalition war, dass Grüne und CDU ihre eigenen Profilierungsfelder haben, sich ergänzen und sich im jeweiligen Kerngeschäft nicht in die Quere kommen. Später räumten Koalitionäre zerknirscht ein, dass diese Erwartung unrealistisch war. Denn egal, ob innere Sicherheit, Abschiebungen, Umwelt- oder Verkehrsthemen: Konflikte gab es in der grün-schwarzen Koalition reichlich.

KONSENTIEREN: Damit war Grün-Schwarz immer wieder heftig beschäftigt. Es bedeutet, die zuweilen doch recht unterschiedlichen Politikziele von Grünen und CDU unter den gemeinsamen Koalitionshut zu bekommen.

INHALTLICHE INSOLVENZ: Insolvent ist ein Unternehmen, dessen finanzielle Lage so schlecht ist, dass es seine Rechnungen nicht mehr zahlen kann. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart sprach kurz vor dem CDU-Bundesparteitag im November davon, dass seine Partei "inhaltlich insolvent" sei. Damit schaffte er es bundesweit in die Schlagzeilen, doch seine CDU-Mitstreiter waren gar nicht glücklich über die Wortwahl. Die CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Susanne Eisenmann, meinte: "Insolvenz ist eigentlich nahezu Ende Gelände. Das sehe ich nicht so." Reinhart erklärte später, dass er einfach gemeint habe, die CDU müsse sich inhaltlich erneuern.

DER PROPHET UND DIE GLASKUGEL: Hält die schwarz-rote Bundesregierung? Welche Parteien könnten nach der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg regieren? Solche Fragen stellen Journalisten gerne dem Ministerpräsidenten. Der antwortet dann oft, dass er kein Prophet sei - oder keine Glaskugel habe. Im nächsten Atemzug lässt sich Kretschmann aber manchmal doch noch zu einer Aussage hinreißen.