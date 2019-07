Untereisesheim. (pol/van/jubu) Nach einem tödlichen Unfall bei Untereisesheim war die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn am Mittwochabend für rund 1,5 Stunden voll gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, war ein Sprinter gegen 18.30 Uhr auf einen Lkw in Höhe Heilbronn-Biberach aufgefahren. Offenbar hatte der Fahrer das Stauende übersehen. Der 55-Jährige wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Update: Mittwoch, 17. Juli 2019, 20.55 Uhr