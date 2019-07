Untereisesheim. (jubu) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Stauende der A6 bei Heilbronn, kam für einen 55-jährigen Sprinter-Fahrer jede Hilfe zu spät. Er starb in den Trümmern seines Kleintransporters. Am Rande des Unfallgeschehens kam es zu unfassbaren Szenen: Ein Autofahrer befuhr die Rettungsgasse, um den Stau zu umfahren. Parallel hierzu blockierte ein LKW-Fahrer die Anfahrt der Feuerwehr und bespuckte die Einsatzkräfte.

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr hatte sich der Lkw-Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen der A 6 in Fahrtrichtung Nürnberg auf Höhe Heilbronn-Biberach gestaut. Der 55-jährige Fahrer des tschechischen Sprinters bemerkte diese Verkehrsstockung offensichtlich zu spät.

Obwohl er noch versuchte leicht nach rechts zu lenken, konnte er nicht verhindern, dass er mit großer Wucht gegen die rechte hintere Ecke eines Sattelzuges prallte. Dabei erlitt der Fahrer schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Für die Bergung und Versorgung der Beteiligten musste die A 6 in Richtung Nürnberg bis 19.50 Uhr voll gesperrt werden.

Um nicht im Stau stehen zu müssen, erdreistete sich ein Autofahrer und fuhr durch die Rettungsgasse, welche eigentlich für Einsatzfahrzeuge freigehalten werden muss.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erlebten die Feuerwehrkräfte allerdings den blanken Horror: Ein Fernfahrer blockierte mit seinem Lastwagen die Rettungsgasse, sodass die Feuerwehr feststeckte. Die Einsatzkräfte machten den Serben daraufhin auf seinen Fehler aufmerksam. Doch anstatt sofort zur Seite zu fahren, bespuckte der Mann die Einsatzkräfte.

Sowohl der Pkw-Fahrer, als auch der Lkw-Fahrer wurden an der Unfallörtlichkeit schließlich durch die Polizeibeamten wiedererkannt und angehalten. Beide erhielten durch die Polizeibeamten entsprechende Anzeigen und müssen neben Bußgeldern im dreistelligen Bereich auch mit Punkten in Flensburg rechnen. Ob es für die Spuck-Attacke ebenfalls eine Anzeige gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Update: Mittwoch, 17. Juli 2019, 22.10 Uhr