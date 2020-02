Mit Provokationen vor allem auch bei Flüchtlingsfragen eckt Boris Palmer in seiner Partei immer wieder an. Foto: dpa

Von Benjamin Auber

Tübingen/Heidelberg. Grünen-Politiker Boris Palmer (47) ist mittlerweile seit 13 Jahren Oberbürgermeister von Tübingen.

Herr Palmer, sind Ihnen Fakten wichtiger als die Moral?

Nein. Es ist falsch mit einem moralischen Filter die Wirklichkeit zu verschönern, um auf dieser Grundlage Entscheidungen zu fällen. Richtig ist es die Fakten zunächst nüchtern zu analysieren und danach erst Werturteile zu treffen. Es geht um eine logische Rangfolge, nicht etwa um eine Wertehierarchie.

Wie können Sie überhaupt Werturteile bilden, wenn die Fakten nicht eindeutig klar sind?

Wir erleben eine Tatsachenkrise, weil Fakten in unserer Gesellschaft immer unwichtiger werden. Es werden sogar alternative Fakten gesät, auf denen Politik aufgebaut werden kann. Das halte ich für eine Krise. Das Gegenrezept ist, sich selbst zu hinterfragen. Ob man Wunschdenken oder moralischen Filtern folgt, wenn die Wirklichkeit betrachtet wird oder ob man sich an Kurt Schumacher hält, dass Politik mit der Betrachtung der Wirklichkeit beginnt. So einfach könnte es sein.

Es ist aber nicht so einfach ...

Viel hat mit der Empörungskultur in unserem Land zu tun. Wir verwenden zu viel Zeit darauf zu klären, wer gut oder böse ist, obwohl das nicht mal der Kirche gelingt. Zu wenig wollen wir ergründen, was richtig oder was falsch ist. Wir beschäftigen uns mit Nebenwidersprüchen höchst intensiv und verlieren die Hauptwidersprüche aus dem Blick. Und wir sind überfordert von der zunehmenden Komplexität der Erkenntnis. Das ist einer der Gründe, warum wir uns in einfache Erklärungsmuster flüchten. Zuletzt haben wir noch die Schwierigkeit, dass die "asozialen" Medien unsere Weltsicht verzerren.

Wenn Sie in der Flüchtlingsfrage Gegenpositionen zu ihrer Partei einnehmen und Kritik ernten. Fühlen Sie sich dann zu sehr moralisiert?

Mein persönliches Empfinden ist sekundär. Ich versuche die Ursachen zu ergründen. Da scheint es mir so zu sein, dass Flüchtlingspolitik oft mit dem Wort "Haltung" ausgedrückt wird. Also zuerst die moralische Position beziehen und erst anschließend die Wirklichkeit nach dieser bewerten. Diese Reihenfolge halte ich für völlig falsch, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man auf Basis falscher Analysen keine richtigen Entscheidungen treffen kann.

Politik erfährt dann Akzeptanz, wenn die Bevölkerung eine Lösung mittragen kann. Wie wollen Sie dann eine autofreie Innenstadt erklären?

Verkehr ist in der Kommunalpolitik immer extrem strittig, weil in die Freiheiten der Menschen eingegriffen wird und zwangsläufig staatlich reguliert werden muss. Ein Verkehr ohne Regeln führt zum Chaos. Eine Befriedung lässt sich darüber nur erreichen, indem man versucht herauszufinden, auf was man sich einigen kann, bevor der unvermeidliche Streit beginnt.

Deutlich verteuerte Parkgebühren und kostenloser Nahverkehr. Wollen Sie damit die Autofahrer befrieden?

Die Analyse ist simpel. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir im Verkehrsbereich keine Fortschritte in puncto Klimaschutz erzielt. Es könnte daran liegen, dass klimafreundliches Verhalten finanziell benachteiligt wird und klimaschädliches Verhalten begünstigt wird, solange der Eintritt bei Bus und Bahn eine Gebühr kostet, die Einfahrt in die Stadt aber nicht. Die nüchterne Frage lautet also, was passieren würde, wenn wir das einfach umkehren. Sehr viele Menschen würden dann ihr Verhalten umstellen – da bin ich mir sicher.

Was halten Sie von Diesel-Fahrverboten, um die Luftreinhaltung im Land zu sichern?

Auch wenn man die Studien zugrunde legt, die für Fahrverbote plädieren, kommt dabei heraus, dass es sich um ein sehr kleines Risiko handelt. Es geht um keinen direkten Nachweis von Erkrankungen und Todesursachen, sondern um Lebenszeitverkürzungen aufgrund empirischer Daten. Gemessen an den Risiken von Fettleibigkeit, Bewegungsmangel, Rauchen oder Stress im Beruf sind Luftschadstoffe nahezu wirkungslos. Und diese korrekte Einschätzung von Risiken vermisse ich in unseren politischen Debatten leider sehr häufig.

Sind Fahrverbote also sinnlos?

Es wird dramatisiert und auf ein einziges Thema fokussiert. Das führt zu sinnlosen Debatten wie bei den Fahrverboten. Die Autoindustrie muss einen Preis für ihre Betrugshandlungen zahlen. Der einzelne Dieselfahrer ist aber nicht der richtige Adressat, es dürfen sich keine Strafen gegen die Kunden richten.

Sie haben sich 2004 schon einmal für das Stuttgarter Oberbürgermeisteramt beworben. Wäre das nicht etwas für Sie?

Die Frage ergibt keinen großen Sinn, weil die Grünen Veronika Kienzle für das Amt nominiert haben.

Das heißt, dass Sie in Tübingen bleiben wollen?

Ich sehe keine andere Stadt, nicht mal Heidelberg, in der ökologisch so viele Pionierprojekte realisiert werden können, wie in Tübingen. Stuttgart ist aufgrund seiner Struktur in einer ganz anderen Situation, braucht wesentlich länger, um solche Veränderungen anzugehen. Es ist kein Zufall, dass Tübingen als erste Stadt eine Verpackungssteuer oder Solarpflicht für alle Neubauten eingeführt hat. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude angehe und die mich auch stark mit Tübingen verbindet.

Info: Über sein zweiten Buch "Erst die Fakten, dann die Moral", spricht Boris Palmer am Freitag, 20 Uhr, im Heidelberger DAI (Sofienstraße 12).