Tübingen. (dpa/lsw) Der Wahlkampf um das Tübinger Rathaus ist offiziell eröffnet: Die Grünen in Tübingen möchten über ihren Kandidaten für die OB-Wahl im nächsten Jahr mit einer Urwahl entscheiden. Eine Nominierungsveranstaltung wie bei den vergangenen beiden Wahlen mit dem seit Monaten umstrittenen Boris Palmer als einzigen Kandidaten soll es nicht geben. "Es gibt mindestens eine Person, die gegen Boris Palmer antreten will", sagte Marc Mausch vom Stadtvorstand am Montag. Eine Mitgliederversammlung soll ein Verfahren am Mittwoch kommender Woche (20. Oktober) beschließen.

Amtsinhaber Boris Palmer wollte sich auf Nachfrage nicht äußern und erstmal die Entscheidung der Mitgliederversammlung abwarten. Auf die Frage, ob er bei der OB-Wahl im Herbst 2022 überhaupt nochmal antritt nach zwei Amtszeiten, sagte Palmer: "Das überlege ich mir ganz in Ruhe."

Mausch sagte: "Natürlich ist es für den Amtsinhaber in so einer Situation klar, dass man sich das dann genau überlegt." Er gehe davon aus, dass die Versammlung für eine Urwahl stimmen werde.