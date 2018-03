Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Es ist ein Datum für das Geschichtsbuch: Am 7. Februar 2018 ist Heilbronn Universitätsstadt geworden, vielleicht auch schon ein paar Tage früher, die Tinte unter den von einer Münchner Großkanzlei gestalteten Kooperationsverträgen zwischen der Heilbronner Dieter-Schwarz-Stiftung und der Technischen Universität München (TUM) ist jedenfalls noch nicht lange trocken.

Bei der Pressekonferenz dazu werden, eher untypisch für die Schwarz-Stiftung, wechselseitig auch Superlative wie "Mega-Stiftung" oder "Premium-Partner" bemüht. Vom zweiten Stock der Aula, in der die Pressekonferenz stattfindet, hat man einen guten Blick auf den gerade entstehenden zehngeschossigen Fakultätsbau, in dem ab dem Wintersemester gelehrt und geforscht wird und auf dem das "TUM-Logo" für den "TUM Campus Heilbronn" prangen wird.

Die interdisziplinäre Ausrichtung beginnt schon im Bachelorstudiengang mit einem Technikfach neben BWL, das Wintersemester startet mit zwei englischsprachige Studiengänge: Der weiterbildende Masterstudiengang "Management & Innovation" vermittelt Innovationsmanagement, Entrepreneurship und Technologie, inklusive Praxisprojekten in Unternehmen, er wurde eigens für besonders qualifizierte Bachelor-Absolventen aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften konzipiert. (bfk)

Besser noch als die Leitfarben grün für den Bildungscampus und blau für TUM scheinen die Akteure zu harmonieren: Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann, Präsident der TUM, Prof. Dr. Gunther Friedl, Dekan der TUM School of Management, flankiert von Prof. Reinhold R. Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung, Prof. Peter Frankenberg, Gesellschafter der Stiftung und ehemaliger Wissenschaftsminister sprechen alle von einem Glückstag und Heilbronns OB Harry Mergel meint, heute bewahrheite sich, was einem Dutzend Jahre keiner gewagt hätte zu prophezeien.

Die Kooperation zwischen der TUM und der Schwarz-Stiftung sieht vor, dass diese "dauerhaft 20 neue wirtschaftswissenschaftliche Professuren mit kompletter Ausstattung und Infrastruktur" finanzieren wird. 13 davon werden in Heilbronn angesiedelt, "wo künftig die Nachwuchskräfte des Managements in einer der innovativsten Hightech-Regionen Europas studieren können", heißt es, sieben sollen die TUM School of Management in München verstärken.

Herrmann sagt ohne Zögern, dass eine solche Stiftung in dieser finanziellen Größenordnung und Vollkostendeckung wie auch der Bedeutung bislang einmalig in Deutschland sei. Zahlen werden, wie bei der Stiftung üblich, nicht genannt, ein beachtlicher dreistelliger Millionenbetrag lässt sich leicht hochrechnen, auch wegen weiterer Baumaßnahmen. Hermann sagt "Wir sind nicht billig", meint damit wohl auch "nicht billig zu haben", und gibt bei dieser Gelegenheit ein detailliertes Statement dazu, dass jene völlig falsch liegen, die im Vorfeld um die Freiheit der Forschung bangten und eine Einflussnahme des Stifters auf Lehrinhalte befürchteten.

Dies sei in keiner Weise auch nur versucht worden, weder in Bezug auf die Vertragsgestaltung noch auf die Lehrinhalte noch auf Personen - und er macht keinen Hehl daraus, dass Basis der Kooperation die langjährige persönliche Freundschaft und das gegenseitige Vertrauen zwischen ihm und Frankenberg war und ist. Vor diesem Hintergrund war die Uni Mannheim, zuvor als Partner im Gespräch, vermutlich von vorneherein chancenlos.

Die TUM wird in Heilbronn den Fokus darauf richten, fächerübergreifend zu lehren, Management mit Technologie zu verknüpfen, auch Entrepreneurship zu betreiben, wo auch "kleine die Großen antreiben", wie es Dekan Friedl sagt und hier selbst "Orchideenfächer" wie Wirtschaftsethik oder Soziologie einbeziehen.

Dass Heilbronn im Gegensatz zu München für die künftige Studentenschaft weniger attraktiv sein könnte, wird nicht befürchtet. Herrmann und Friedl wollen diese internationalisieren, bauen dabei auf die Anziehungskraft der "Marke TUM" und Englisch als Lehr-Sprache - und OB Harry Mergel verweist darauf, dass in Heilbronn gerade jede Menge Studentenwohnungen gebaut werden.

Dennoch: Der Anfang wird voraussichtlich eher bescheiden sein. Für das erste Semester rechnet man mit 40 Studenten, geht aber von einer Vollauslastung mit 1000 Studenten in sieben Jahren aus. Die erste Promotion, das Ziel der Stiftung von Anfang an, dürfte früher erreicht sein.