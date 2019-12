Rehbock «Bambi» steht mit Ziehmutter Anja Pahlen in deren Garten. Nach eineinhalb Jahren in einem Tierpark in Norddeutschland hat ihn das Ehepaar Pahlen in die Heimat zurückgeholt. Foto: dpa

Stuttgart/Frankfurt. (dpa) Tierisch lustig, kurios oder unglaublich: Schlagzeilen und witzige Geschichten gingen im Verlauf des Jahres 2019 auch auf das Konto von Vierbeinern und Federvieh. Papageien, Wölfe oder eine Stute leisteten ihren Beitrag.

Ausbrecher: Anfang des Jahres sorgen Wölfe im Wildpark Knüll in Homberg/Efze (Schwalm-Eder-Kreis) für Aufregung und ungewollte Aufmerksamkeit. Denn zwei der Raubtiere können aus ihrem Gehege entkommen. Ein Tier wird noch im Park erschossen, um Unheil abzuwenden. Einem weiteren Artgenossen gelingt aber die Flucht aus dem Parkgelände. Glück: Der Park war zu der Zeit für Besucher geschlossen. Es folgt eine wochenlange Suche und im Februar das letzte Kapitel der Geschichte: Der Wolf wird 280 Kilometer entfernt bei Öhringen (Baden-Württemberg) tot gefunden. Das Tier wurde überfahren.

Bleibt noch die Frage, wie die zwei Wölfe aus dem Tierpark ausbrechen konnten - mehrere Zäune hielten sie offenbar nicht auf. Die Tiere waren findiger und schlauer als gedacht. Nachdem der Tierpark die Sicherheitsvorkehrungen am Gehege erhöht hatte, unter anderem mit Doppelstahlmatten, öffnete dieser wieder seine Pforten. Die Sicherheit liege nun über dem Standard vergleichbarer Wildgehege, so der Schwalm-Eder-Kreis. Doch einen Ruf als ausbruchssicheres Alcatraz der Tierwelt macht sich der Park nicht gerade, denn Wochen später können auch Luchse abhauen. Sie gelangen nach einem Sturm über einen beschädigten Gehegezaun ins Freie. Die Tiere können aber gesichtet, betäubt und zurückgebracht werden.

Wanderstute: Ein durch Frankfurt-Fechenheim spazierendes Pferd erlangt im Internet Berühmtheit und wird durch Medienberichte im März noch bekannter. Es handelt sich um die Araberstute Jenny. Sie gehört Werner Weischedel - und der hat gegen Jennys tägliche und kilometerlange Spaziergänge nichts einzuwenden. "Es ist noch nie was passiert", sagt der 79-Jährige. Das Tier verlasse seit Jahren immer mal wieder einfach den Stall und kehre auch wieder selbstständig zurück. Bei der Frankfurter Polizei ist Jenny zwar bekannt, aber nicht wegen etwaiger Einsätze: "Wir mussten noch nie tätig werden." Das Tier trägt zudem einen Zettel am Halfter mit dem Text: "Ich heiße Jenny, bin nicht weggelaufen, gehe nur spazieren. Danke."

Die Gesellschaft für Pferdemedizin entgegnet Kritikern aus dem Internet: "Jenny hat durch ihre Spaziergänge viel Bewegung und sie erscheint sehr entspannt und zufrieden", so Tierärztin und Vorstandsmitglied Maren Hellige. Der Spaziergang sei in ihrer gewohnten Umgebung, Autos, Spaziergänger und die Straßenbahn seien für sie alltäglich.

Mordsgeschrei: Zwei Gelbkopfpapageien schrecken im südhessischen Heppenheim eine Passantin auf und rufen die Polizei auf den Plan. Die Frau vernimmt an einem Juli-Morgen grausige Hilfeschreie und alarmiert die Ordnungshüter. Nach ihren Angaben hörten sich die Schreie an, als ob jemand erwürgt werde. Die Polizei macht sich auf die Suche und wird schnell fündig. Doch anders als befürchtet stellen sich die Hilfeschreie als Schabernack der beiden komischen Vögel heraus, die lautstark Rabatz machen.

Possierlicher Einbrecher: Ein Waschbär auf Abwegen sorgt im August im nordhessischen Immenhausen für Alarm und einen Polizeieinsatz. Ein Mann bemerkt am frühen Morgen Auffälligkeiten in einer Autowerkstatt. Als die Beamten den mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappen wollen, sehen sie den Übeltäter, der ganz "possierlich dreinblickte", wie es die Beamten später formulieren. Der Streifzug des Waschbären zog dennoch Ungemach nach sich: Er beschädigte nämlich die Büroeinrichtung massiv. Geschätzter Schaden seines Einbruchs, der durch die Gipsdecke des Büros erfolgte: 10 000 Euro.

"Bambi": Eine rührende Heimkehr gibt es zum Jahresende in Südhessen. Der kleine Rehbock "Bambi" ist nun seit ein paar Wochen wieder zu Hause in Groß-Zimmern. Nach eineinhalb Jahren in einem Tierpark in Norddeutschland holten ihn seine Ziehmutter Anja Pahlen und ihr Mann in die Heimat zurück. Der rund zweieinhalb Jahre alte Bock lebt nun in einer Art Wohngemeinschaft in einem 1000 Quadratmeter großen Gehege mit anderen Tieren, berichtet die 52-Jährige. "Wir haben ihn zurückgeholt, weil er im Tierpark unglücklich war." Gefunden haben Pahlen und ihr Mann "Bambi" im Sommer 2017, von der Mutter verlassen, an einem ausgetrockneten Bachbett in dem kleinen Ort östlich von Darmstadt. Das Reh päppelten sie dann im eigenen Haus auf.