Zwei, die sich verstehen: Als Vize-Regierungschef arbeitet Thomas Strobl (l.) eng mit dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (r.) zusammen – und rettete so der CDU im Frühjahr wohl auch die Regierungsbeteiligung in Stuttgart. Foto: Marijan Murat

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wo steht die CDU, wo soll sie hin? Die Frage treibt die einst stolze Baden-Württemberg-Partei nach der Niederlage bei der Landtagswahl im März und nach Machtverlust und ungeklärter Führungsfrage im Bund um.

Die Senioren Union erhofft sich auf ihrem Landestag am Montag von CDU-Fraktionschef Manuel Hagel Antworten. "CDU nach den Wahlen – Wege aus der Krise", lautet die Überschrift der Rede, die der 33-Jährige vor der Generation halten wird, die sich noch gut an die Zeiten erinnert, als die Südwest-CDU wie selbstverständlich den Regierungschef gestellt hat.

Hagel wird dafür plädieren, die CDU in der politischen Mitte zu halten, aber sie thematisch wahrnehmbarer und unterscheidbarer zu positionieren. Und er wird seiner Partei empfehlen, stärker auszustrahlen, dass sie Probleme anpacken und nah bei den Menschen sein will.

Nicht wenige in Partei wünschen sich, dass Hagel den Weg aus der Krise nicht nur ausbuchstabiert, sondern auch anführt. Drängende Bitten, auf dem Parteitag am 13. November in Mannheim für den Landesvorsitz zu kandidieren, hat der 33-Jährige aber abschlägig beschieden. Hagel würde nie gegen den amtierenden Landeschef Thomas Strobl antreten, der ihn 2016 zum Generalsekretär ernannt hat. Und er ist erst seit sechs Monaten Fraktionschef. Hagel, heißt es aus seinem Umfeld, wolle sich jetzt voll auf dieses Amt konzentrieren.

Es mag auch eine Portion Vorsicht im Spiel sein. Die Südwest-CDU ist eine launische Partei, sie hat in der jüngeren Vergangenheit ihre Hoffnungen mal auf Stefan Mappus, mal auf Guido Wolf, mal auf Susanne Eisenmann gesetzt – um nach den Wahlniederlagen von 2011, 2016 und 2021 die Schuld bei den Spitzenkandidaten abzuladen.

Frust über den Niedergang hat zuletzt auch Thomas Strobl abbekommen. Wieder einmal. Der 61-jährige Heilbronner war nie der Hoffnungsträger seiner Partei vor einer Landtagswahl, gefragt war er immer danach. Als die CDU 2011 nach fast 50 Jahren den Regierungssitz räumen musste, war es der bisherige Generalsekretär Strobl, der Mappus als Landeschef ablöste und versuchte, die Partei wiederaufzurichten.

Die Basis verweigerte ihm dennoch die Spitzenkandidatur für 2016 und gab Guido Wolf den Vorzug. Als die CDU dann von 39 Prozent auf 27 Prozent abstürzte, wechselte Strobl aus dem Bundestag nach Stuttgart, um die erneut darniederliegende Partei in eine Koalition mit den Grünen zu führen – mit ihm als Vize-Regierungschef und Innenminister. Die angestrebte Spitzenkandidatur für 2021 trotzte ihm seine damalige Kultusministerin Eisenmann ab. Der versierte Politfuchs handelte sich aber den Verbleib als Landeschef aus.

Nachdem die CDU die Wahl mit 24 Prozent verlor, schlug einmal mehr die Stunde des passionierten Marathonläufers: Als Landeschef führte er das Sondierungsteam seiner Partei an. Die Nähe zu den Grünen, die ihm zuvor zum Nachteil gereicht hatte, war nun das Pfund, um die grün-schwarze Koalition fortsetzen zu können.

Trotzdem musste sich Strobl zuletzt sogar Rücktrittsforderungen erwehren. Seine Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidat stößt der Basis sauer auf, der Machtverlust in Berlin lässt generell den Ruf nach neuen Köpfen laut werden, schließlich hat auch er den Niedergang der Südwest-CDU seit 2011 nicht stoppen können. Die Befürworter aber sehen Strobl als Garanten für Stabilität und dafür, dass die Grünen im Land nicht noch auf eine Ampelkoalition umschwenken.

"Niemand ist unersetzbar, auch ich nicht", sagt Strobl. "Aber nicht wenige innerhalb und außerhalb der Partei sagen: Weder 2016 noch 2021 hätte es ohne Thomas Strobl für die CDU eine Regierungsbeteiligung gegeben", analysiert der CDU-Chef. "Sie sagen: Er hat das Schiff schon mehrfach durch schwere See gesteuert, und jetzt sind wir wieder in schwerer See und brauchen den erfahrenen Kapitän."

Und er verweist auf den Erneuerungsprozess: jüngster Landtagsfraktionschef der Republik, junge Generalsekretärin, Generationswechsel an der Spitze des Bezirksverbands Nordbaden, mehr weibliche als männliche CDU-Minister im Kabinett. Tabula rasa aber ist seine Sache nicht. "Der Erneuerungsprozess braucht auch Struktur und Führung", sagt der 61-Jährige. "Ich bin kein Anhänger der Theorie, dass alle Alten Platz machen sollen und aus dem Chaos eines totalen Neustarts dann etwas Wunderbares entsteht. Auf die Balance von Erfahrung und Erneuerung kommt es an."

Die Zusammenarbeit mit Hagel bezeichnet er als "exzellent": "Partei, Fraktion und Regierung arbeiten Hand in Hand, ziehen am selben Strang – und das in die gleiche Richtung! Das ist keine hinreichende, aber eine absolut notwendige Voraussetzung, wenn die CDU wieder erfolgreich sein und 2026 den Ministerpräsidenten stellen will."

Am 13. November wird Strobl für zwei weitere Jahre als CDU-Landeschef kandidieren, das hat er am Freitagabend in den Parteigremien erklärt. Eine Vorentscheidung für die Spitzenkandidatur 2026 ist das nicht. Die dürfte frühestens 2023 anstehen, wenn erneut die Wahl zum CDU-Landeschef ansteht. Dann ist Hagel 35 und hat damit das Mindestalter für Ministerpräsidenten erreicht. In der Politik ist das eine lange Zeit und nichts, womit sich Strobl jetzt beschäftigen will. "Wir wären Geisterfahrer, uns im Jahr 2021 mit der Spitzenkandidatur 2026 zu beschäftigen", wiegelt er ab. Und wer damit jetzt schon anfange, "der kriegt ein richtiges Problem mit mir".