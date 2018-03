Freuen sich über die Dauerausstellung: Peter Kammerer (li.) und Mike Naegele (re.) haben an der gestalterischen Ausarbeitung mitgewirkt, Martin Frank vom Literaturarchiv an der konzeptionellen Umsetzung. Foto: Ines Schmiedl

Brackenheim. (isi) Vor fünf Jahren wurde die Sonderschau "Der schreibende Präsident" schon einmal vorgestellt - damals wurde sie nach wenigen Monaten auf Reisen geschickt, sollte jedoch nach zwei oder drei Jahren in die Geburtsstadt von Theodor Heuss zurückkehren. Nun war die Wanderausstellung fünf Jahre unterwegs und wurde in 14 verschiedenen Orten im Südwesten gezeigt. "Ein Präsident für die Literatur" ist inzwischen zurück in Brackenheim, und an seinem 134. Geburtstag wurde damit ein neuer Ausstellungsteil im ehemaligen Seminarraum im Dachgeschoss des Theodor-Heuss-Museums in der Obertorstraße 27 eröffnet.

Jedes Jahr am Geburtstag des großen Sohnes der Stadt, am 31. Januar, veranstaltet die Stadt Brackenheim eine Feierstunde und immer gibt es Geschenke. So wurde die von Bildhauer Professor Karl-Henning Seeman gestaltete Bronzestatue vor dem einstigen Geburtshaus des ersten deutschen Bundespräsidenten an seinem Geburtstag vor neun Jahren gegenüber dem jetzigen Museum aufgestellt - inzwischen das beliebteste Fotomotiv im Ort, so Bürgermeister Rolf Kieser.

Vor vier Jahren wurden in der ganzen Stadt und den Stadtteilen Stelen mit Heuss’ Zitaten als "Denkanstöße" aufgestellt, die zum Innehalten und Nachdenken anregen sollen. Jetzt gibt es einen neuen Ausstellungsteil im Museum, mit vielen Dokumenten, Hörproben und Schriftstücken - etwa von seinen zahlreichen Korrespondenzen, unter anderem mit Thomas Mann oder Hermann Hesse.

Abgerundet wurde die Eröffnung der neuen Sonderschau durch eine Lesung literarischer Beispiele durch den Schauspieler Thomas Fritsche aus Heilbronn und Martin Frank vom Literaturarchiv Marbach.

Sein Vorgesetzter, Dr. Thomas Schmidt, Leiter der Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten im Deutschen Literaturarchiv Marbach, hat den neuen Museumsteil gemeinsam mit der Leiterin des Heuss-Museums Susanne Blach seinerzeit konzipiert und jetzt überarbeitet. "Ein wunderbares Gemeinschaftsprojekt", wie beide betonen.

"Die Literaturlandschaft in Deutschlands Südwesten hat Heuss viel zu verdanken", davon ist Dr. Schmidt überzeugt. Heuss brachte Hermann Hesse, der Zeitzeugen zufolge nie vergnügt war, zum Lächeln - ein Foto kündet davon. Heuss sorgte dafür, dass der im Schweizer Exil lebende Thomas Mann dieselbe Rede zu Schillers zum 150. Todestag zunächst in Stuttgart und dann am 14. Mai 1955 in Weimar in der ehemaligen DDR halten konnte.

Heuss setzte sich dafür ein, dass die Literatur in der jungen Bundesrepublik wieder unzensiert und frei einen wichtigen Platz im Land der Dichter und Denker einnehmen konnte. So war Heuss nicht nur der erste Bundespräsident, sondern eben auch Redakteur, Herausgeber, Essayist, Kritiker und seinerzeit Mitbegründer der Rhein-Neckar-Zeitung nach dem Zweiten Weltkrieg. Zudem brachte er die Literaturzeitschrift "März" nach Heilbronn.

Heuss literarischer Nachlass liegt übrigens in Marbach, einige Stücke aus dem Zentralarchiv sind allerdings nun in Brackenheim zu bewundern.