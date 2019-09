Von Tim Müller

Heidelberg. Der schmucke Barocksaal des Völkerkundemuseums ist noch immer voll besetzt, als der Themenabend "Heimat. Kann die weg?" mit dem Widerwort einer junge Frau aus dem Publikum zu Ende geht: Sie sei vor vier Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen, da ihr das Land durch Erdogans Politik fremd geworden sei. "Ich verlor meine alte Heimat und fand in Deutschland keine neue", sagt die Frau. Mittlerweile merke sie, dass sie keine Heimat brauche. Sie genieße die neue Unabhängigkeit.

Damit widerspricht sie Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne), die der Einladung von Clemens Bellut und dem Institut "artes liberales" nach Heidelberg gefolgt war. Die Kernthese der Politikerin: "Heimat kann Orientierung geben, deshalb brauchen wir sie." Sie habe kein Problem zusagen, dass sie ihre Heimat, "dieses Deutschland", liebe. Der jungen Frau aus dem Publikum erwidert sie, dass sie ihr Position verstehe, für sie selbst sei das aber kein Weg.

Aras erklärt diese Einstellung durch ihre Familiengeschichte: "Wissen Sie, wenn man bereits eine Heimat hat, kann man auch leicht auf sie verzichten oder sie verleugnen. Wenn man dagegen zwischen zwei Welten aufwächst, erhöht sich ihre Bedeutung", erklärt sie mit fester Stimme und ausdrucksvoller Mimik. Man merkt, dass ihr die Botschaft wichtig ist. "Heimat" ist für sie nicht nur ein Wort unter vielen. Es bedeutet ihr etwas.

Aras wurde 1966 in Ostanatolien als Tochter alevitischer Kurden geboren. Lange war ihre Mutter die wichtigste Person in Aras Leben, da die Familie vor allem auf deren Druck 1979 nach Deutschland auswanderte. "Sie war eine starke Frau, die ihre Prinzipien hatte", sagt die Politikerin. Mit den patriarchalischen Strukturen in der Türkei hätte ihre Mutter Probleme gehabt. Damit sie und ihre Geschwister frei leben konnten, wollte ihre Mutter raus aus der Türkei, so Aras.

In Deutschland angekommen, merkte sie dann, dass man auch ganz anders leben kann als in Ostanatolien. Sie sei begeistert gewesen von dem neuen Land und der Lebensweise. "Deutschland wurde mir durch all die positiven Erfahrungen, die ich machte, schnell zur Heimat."

Ein Moment, in dem andere zurückgeschreckt hätten, wurde für sie zum Erweckungsmoment. Denn als Anfang der 90-Jahre die Flüchtlingsheime brannten, Ausländer angegriffen wurden und überall die Parole "Türken raus" zu hören war, entschied sich Aras, aktiv zu werden: "Ich hatte zwar Angst, aber gleichzeitig wuchs in mir der Widerstandsgedanke, dass ich den Rechten mein Deutschland nicht überlassen dürfte", so die Grünen-Politikerin. Das war der Moment, in der ihre politische Motivation erwachte, und der Ursprung einer Auseinandersetzung mit dem Begriff "Heimat". 1992 tritt sie den Grünen bei, wird Kommunalpolitikerin, 2011 Landtagsabgeordnete und im Jahr 2016 Landtagspräsidentin.

Aus ihrer Erfahrung als Politikerin sagt sie, dass sich die Politik dem Heimat-Begriff annehmen müsse - "ohne ihn geht es nicht". Zu allererst sei es aber ihre Familie, die das Wort ausfülle, danach kämen wertebasierte und geografische Dimensionen hinzu. "Der Begriff der ,Heimat’ ist wie eine Zwiebel, er hat viele Schichten", veranschaulicht die Grüne. Gerade das Grundgesetz mit den darin enthaltenen Werten ermögliche einen offenen Zugang, der alle mitnehme, die sich diesen Werten verpflichtet fühlen.

Da hakt Gesprächspartner Bellut nach: "Grenzt Heimat nicht immer irgendjemanden aus?" Die Landtagspräsidentin erwidert, dass sei richtig, aber über Werte ließen sich doch die meisten Menschen miteinbeziehen. Viel mehr als über brauchtümliche Aspekte des Begriffs. Diese seien nur Symbole für etwas Tieferes.

Ein Zuhörer ist nicht einverstanden: "Wie soll ich mich denn im Grundgesetz heimisch fühlen?" Aras hebt hervor, dass die Definition von Heimat natürlich schwierig sei, aber Werte könnten sehr wohl ein Gefühl von Heimat geben. "Da wo Menschen wie ich denken und fühlen, da bin ich auch zuhause", so die Grünen-Politikerin. Es ginge schließlich darum, nicht nur bei einer Definition der Heimat für jeden Einzelnen stehen zu bleiben, sondern "für uns alle gemeinsam einen Versuch zu wagen". "Deshalb plädiere ich für einen Begriff der Heimat über gemeinsame Werte. Und die stehen im Grundgesetz", so Aras.