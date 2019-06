Bad Wimpfen. (x) Einstmals war es ein kirchliches Fest, aus dem sich der Talmarkt entwickelte. Aus dem Jahr 965 ist die älteste Wimpfener Urkunde überliefert, in der Kaiser Otto I. dem damaligen Bischof von Worms die bereits von früheren Kaisern und Königen erhaltene Immunität bestätigt und diese Immunität eigens den Wormser Kirchen in Ladenburg und Wimpfen zusichert. Somit gelangte die Kirche St. Peter zu Wimpfen im Tal unter anderem auch in den Besitz des Marktrechtes; aus Pilgerströmen zum Patroziniumsfest St. Peter und dem damit verbundenen Handel vor über tausend Jahren wurde der Besuchermagnet "größtes Volksfest im Unterland" der Gegenwart.

Wenn am heutigen Donnerstag um 17.30 Uhr der Talmarkt mit einem Festzug eröffnet wird, stehen sechs Tage voller Vergnügen mit Riesenrad, Break-Dance und Losbuden, Belustigungsgeschäften, Geschicklichkeitsspielen und diversen Kinderfahrgeschäften auf dem Programm. Um 18 Uhr folgt eine Andacht in der Klosterkirche, ehe um 18.30 Uhr der traditionelle Fassanstich im Festzelt erfolgt. Zur Unterhaltung spielen im Anschluss "Die Steinsberger" und "Bianca" auf.

Am Freitag tritt im Festzelt ab 19 Uhr die "SROF-Revival-Band" auf. Am Abend, ab 22.30 Uhr, soll das spanische Höhenfeuerwerk die Besucher anlocken. Die "Frankenfeuer Partyband und Natascha" bringen am Samstag ab 19 Uhr das Festzelt zum Rocken. Mit Wirtshausmusik wiederum sorgen am Sonntag ab 12 Uhr die "Odenwälder Dirdnljäger" zur Unterhaltung auf. Am Montag findet an gleicher Stelle ab 14.30 Uhr ein Seniorennachmittag statt, ehe am Abend ab 19 Uhr Tanz- und Partymusik mit der Band "Nightlife" sowie ab 19.30 Uhr eine "Ladies Night" auf dem Programm stehen.

Abgerundet wird das Volksfest mit einem der größten Krämermärkte im gesamten Bundesgebiet. Rund 130 Händler bieten allerhand Waren an. Ergänzt wird das Angebot mit einer Gewerbeschau. Mehr als 40 Aussteller präsentieren ihre Produkte sowie ihre Leistungen und stehen den Besuchern mit Informationen zur Verfügung. Mit rund 1000 Quadratmeter Hallen- und Freigelände ist die Gewerbeschau ein wichtiger Bestandteil des Talmarktes. 24 Aussteller präsentieren in den Gewerbehallen und dem Freigelände einen attraktiven Branchenmix, bieten Alternativen, moderne Materialien und spiegeln mit den thematischen Schwerpunkten Bauen-Wohnen-Renovieren-Haushalt- Mode die Dynamik des Marktes wider.

Mit einem Kinder- und Familientag endet am Dienstag ab 18 Uhr der Talmarkt. Im Festzelt treten ab 19 Uhr erneut "Die Steinsberger" auf. Den Schlusspunkt setzt ab circa 22.45 Uhr das Musik-Synchron-Feuerwerk.