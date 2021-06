Von Axel Habermehl

Ludwigsburg. Am meisten war Kai Rosum-Kunzelmann vom "Tempo dieser Leute" beeindruckt, wie er sagt. "Wir hatten uns auf das Programm beworben, wenig später bekamen wir dann Bescheid, dass wir dabei sind, und drei Tage später hatte ich schon eine Mail mit der Einladung für eine erste Video-Konferenz."

Rosum-Kunzelmann verströmt die Gelassenheit eines Mannes, der eine Schule mit 1500 Schülern und 125 Lehrkräften leitet. Der Direktor der Mathilde-Planck-Schule in Ludwigsburg steht an einem heißen Juni-Nachmittag in der Aula und erzählt vom Programm "Digitalturbo" der Unternehmensberatung "Porsche Consulting", an dem die berufliche Schule teilgenommen hat. "Das war ein ganz glückliches Zusammentreffen", sagt der Schulleiter.

Die Digitalisierung von Schulen rückt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Dass der Nachholbedarf gegenüber Wirtschaft und Gesamtgesellschaft gewaltig ist, war seit Jahren klar. Doch die Pandemie erzeugte mit den Schulschließungen neue Dringlichkeit.

Hintergrund > Die Schule: Die Mathilde-Planck-Schule ist eine berufliche Schule am Stadtrand von Ludwigsburg. Hier lernen rund 1500 Schüler, vor allem Schülerinnen, und werden von rund 125 Lehrkräften unterrichtet. Die Schule gehört zu einem großen Schulzentrum mit zwei weiteren Einrichtungen. An der [+] Lesen Sie mehr > Die Schule: Die Mathilde-Planck-Schule ist eine berufliche Schule am Stadtrand von Ludwigsburg. Hier lernen rund 1500 Schüler, vor allem Schülerinnen, und werden von rund 125 Lehrkräften unterrichtet. Die Schule gehört zu einem großen Schulzentrum mit zwei weiteren Einrichtungen. An der Mathilde-Planck-Schule werden ein-, zwei- und dreijährige Berufsausbildungen in der Gastronomie, Landwirtschaft, Altenpflege und Sozialpädagogik angeboten. > Das Unternehmen: "Porsche Consulting" ist eine Unternehmensberatung und gehört zum Porsche-Konzern. Sie wurde 1994 gegründet, nach eigenen Angaben mit nur vier Mitarbeitern. Inzwischen seien es 670 an etlichen Standorten weltweit. axh

"In Summe ist die Digitalisierung von Schulen in Deutschland mangelhaft", sagt Marc Ziegler von "Porsche Consulting". Es mangele an langfristigen Visionen und IT-Kompetenzen, fast nirgends finde man ganzheitliche, funktionierende Software, es fehle Hardware und vor allem Geld. Ergebnis: "Unterricht findet nach wie vor an der Kreidetafel statt. Der fließende Einsatz digitaler Medien im Schulalltag bleibt in den meisten Fällen die Ausnahme."

Eigentlich beraten Ziegler und Kollegen für hohe Tagessätze Unternehmen. Doch "pro bono", zum Wohle der Allgemeinheit, bieten sie Gratis-Dienste an. Nun haben Berater 15 Schulen analysiert, mit ihnen Pläne erarbeitet und, mit Geld der Ferry-Porsche-Stiftung, Verbesserungen angestoßen.

Ein Ergebnis ist eine Treppe höher zu besichtigen. In Raum 2201 steht Lehrer Nicolai Winter vor einer zwölften Klasse. Zehn junge Frauen – der halbe Kurs. Der Rest ist per Videokonferenz dabei und in Kachelansicht an die Tafel projiziert, neben Fotos von Aristide Briand und Gustav Stresemann. "Bitte mal beschreiben", sagt Winter, halb zur Klasse, halb Richtung Kamera. "Sehe ich auch zuhause Meldungen?" Nach der Einleitung teilt Winter die Klasse in Gruppen, die die Außenpolitik der Weimarer Republik analysieren sollen. Ergebnisse tragen sie in ein Dokument in der Schulcloud ein, auf das alle Zugriff haben.

Die Cloud gehört zu der IT-Struktur, die bereits "vor Porsche" vorhanden war. "Wir waren schon auf dem Weg", sagt Rosum-Kunzelmann. Die Pandemie und das Projekt hätten alles beschleunigt. Der mit hochwertiger Technik für Hybrid- und Fernunterricht gerüstete Raum ist nun ein Flaggschiff der digitalen Transformation und das wird er bleiben. Alle Räume so auszustatten sei unnötig – und zu teuer.

Schulen haben begrenzte Investitionsspielräume. Bereits jetzt wenden Kommunen und Kreise als Träger viel Geld für Ausstattung auf. Mit neuer Technik, die beschafft, administriert, gewartet, erneuert werden muss, wird es teurer. Die Planck-Schule trägt der Landkreis Ludwigsburg. "Die Digitalisierung ist eine Mammutaufgabe", sagt Judith Woerner vom Landratsamt. Derzeit liefen viele Förderprogramme von Bund und Land, es gebe durchaus Geld. Aber das müsse sinnvoll genutzt werden – und langfristig fließen. Das Porsche-Projekt sei hilfreich gewesen, der Input von außen gewinnbringend, auch für die Verwaltung. Im Ergebnis habe man etwa den Medienentwicklungsplan der Schule geändert, mit dem Geld des Förderprogramms "Digitalpakt" beantragt wird.

Einig sind sich an diesem Nachmittag alle, dass man nicht am Ziel ist. Es gibt jetzt Ziele bis 2025, immer wieder müsse alles hinterfragt werden. Schulleiter Rosum-Kunzelmann hat so viel Gefallen am Projekt gefunden, dass er es am liebsten übertragen würde. Derzeit plane man die Neueinrichtung des Lehrerzimmers. Das sei komplex, der Job ändere sich, die Anforderungen an Arbeitsplätze auch. "Da würde ich mir auch externe Beratung wünschen."