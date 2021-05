Ein Kabinettsfoto, wie es wohl nur in Pandemiezeiten entsteht: Mit großem Abstand stehen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (v.l.) und seine Minister im Park. Foto: B. Weißbrod

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart, Henning Otte und Nico Pointner

Stuttgart. Es ist seine dritte Wahl. Fast schon Routine. Winfried Kretschmann sagt, er sei nicht nervös. Doch der 72 Jahre alte Regierungschef hibbelt ganz schön herum im obersten Stockwerk des Landtags. Mal sucht er seine Frau Gerlinde, dann verschwindet er wieder in seinem Büro, kommt wieder raus und schaut an der Balustrade herunter, fragt: "Ist der Bayaz schon da?" Das ist sein neuer Finanzminister, Danyal Bayaz, die große Überraschung auf der grünen Seite des Kabinetts.

Um 11.05 Uhr geht es endlich los. Der Abgeordnete Kretschmann sitzt vorn in der ersten Reihe der Grünen-Fraktion. Seine Frau schaut von der Tribüne aus zu. Sie sieht erholt aus nach ihrer Krebstherapie und plaudert mit den Journalisten. Ob sie schon darüber nachgedacht habe, mit ihrem Mann ins Schloss Bellevue zu ziehen, falls er mal Bundespräsident werden sollte? "Nein", sagt sie verschmitzt: "Denn da gibt’s keine Wohnung. Man kann gar nicht Schlossherr oder Schlossfrau sein."

Aber zurück zur Abstimmung, die unten im Plenum läuft: Die Umschläge sind grün. Einzeln aufgerufen, ziehen die 152 anwesenden Mandatsträger in eine Wahlkabine, um ihr Votum dann in eine Urne neben dem Rednerpult zu werfen. Kretschmann kommt auf 95 Ja-Stimmen, insgesamt hat das Regierungslager 100 Abgeordnete. 55 Landtagsmitglieder stimmen mit Nein, zwei haben andere Namen auf ihre Zettel geschrieben.

Gratulation von der Landtagspräsidentin: Aras (l.) mit Kretschmann nach der Wahl. F.: dpa

Kretschmann lässt sich die Abweichler nicht anmerken. "Ich nehme die Wahl an und danke für das in mich gesetzte Vertrauen", sagt er und erhält aus allen Fraktionen Beifall. Ein rarer Moment der Einigkeit im Parlament.

Dann hat die Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) wieder das Wort. "Als Geschenk habe ich mir etwas Besonderes überlegt", erklärt sie dem Gartenfreund, während ein blühender kleiner Baum hereingetragen wird. "Ich dachte, ein Apfelbaum wäre passend – ein Geschenk, das bleibt. Der Baum wächst, er blüht, und er trägt Früchte", sagt Aras. "Ich wünsche Ihnen, ich wünsche unserem Land, dass Ihre Arbeit, die Arbeit Ihrer Regierung nachhaltig wirkt. Das Parlament wird darauf pochen."

Nach Kretschmanns Vereidigung – der überzeugte Katholik leistet den Eid mit der traditionellen Formel "so wahr mir Gott helfe" – werden die Kabinettsmitglieder verlesen, danach die Staatssekretärinnen und –sekretäre. Es gibt ein neues Ministerium "Landesentwicklung und Wohnen". Im Vergleich zur bisherigen Ressortaufteilung wechseln einige Geschäftsbereiche die Häuser. So ist das Thema Migration nun im Justizministerium angesiedelt, Tourismus beim Wirtschaftsministerium und Europa direkt in Kretschmanns Staatsministerium.

"Ich danke Ihnen und bitte Sie um eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der neuen Landesregierung", appelliert Kretschmann ans Parlament, doch jetzt klatschen nur noch die Regierungsfraktionen. Die Abgeordneten bestätigen die neue Regierung, dann werden auch die Kabinettsmitglieder vereidigt. Feierliche Reden sind nicht vorgesehen.

Etwas optischen Glanz gibt es erst später, im Marmorsaal des Neuen Schlosses gleich nebenan, wo Kretschmann seinem neuen Team die Ernennungsurkunden überreicht. Es ist ein kurzes Defilée für die Fotografen; unter Kronleuchtern und goldfarbenen Balustraden sind die meisten Empfänger damit beschäftigt, Masken, Ledermappe und Blumenstrauß zu jonglieren.

Finanzminister Bayaz muss sich jetzt ersten Fragen stellen, wie er zum Koalitionsvertrag und dem Haushaltsvorbehalt für viele Projekte stehe. Klare Ansage, über die sich die CDU freuen wird: Die Schuldenbremse gilt. "Das sind die Spielregeln. Die werde ich auch einfordern."

Um 14.15 Uhr geht es zum Gruppenbild. Die Grünen und die Schwarzen stehen da wie auf einem Schachbrett der Macht in freier Natur. Sie müssen wegen Corona Abstand halten. Im Park hinter dem Neuen Schloss hat jeder sein eigenes Rasenquadrat. Schwarze Anzüge, grünes Gras. König Kretschmann steht vorne links und schaut erleichtert. Für ihn ist es der vorläufige Abschluss von über acht aufreibenden Wochen seit der Landtagswahl, in denen Kretschmann zwischendurch auch parteiintern hart dafür kämpfen musste, wieder mit der CDU regieren zu dürfen. Es ist vollbracht.