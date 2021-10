Stuttgart. (sös) Seit ein paar Tagen sorgen zitronengelbe Schilder mit der Aufschrift "Willkommen in the Länd" für Rätselraten im Südwesten. Inzwischen ist klar: Sie sind Teil einer neuen Imagekampagne des Landes Baden-Württemberg. Details sollen allerdings erst am Freitag vorgestellt werden. Schon jetzt bekannt werden die Kosten der Aktion: 7 Millionen Euro stehen dafür pro Jahr bereit, zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren, wie ein Sprecher des Staatsministeriums auf RNZ-Anfrage erklärte.

Ob sich die Investition lohnt? Auch der Slogan "Wir können alles. Außer Hochdeutsch." war bei seiner Einführung 1999, unter CDU-Ministerpräsident Erwin Teufel, umstritten und wurde als Verschwendung von Steuergeld angegriffen. Heute gilt er als der bekannteste (und beliebteste) Werbespruch aller Bundesländer.

Die aktuelle Guerilla-Aktion, in der die Werbeplakate aufgehängt wurden, hat zumindest schon den Effekt, dass über die Aktion geredet wird. Hinter der Kampagne steckt übrigens die Hamburger Werbeagentur "Jung von Matt", die auch eine Niederlassung in Stuttgart hat. Die Kreativköpfe ersannen unter anderem legendäre Werbeaktionen für Edeka ("Supergeil", "Looking for the Schmand") oder die Berliner Verkehrsbetriebe BVG ("Wir fahren allein allein").

Ziel der "Dachmarkenkampagne" soll es sein, den Südwesten "im starken Wettbewerb um die besten Köpfe" zu positionieren, um dem branchenübergreifenden Fachkräftemangel zu begegnen. Zur offiziellen Vorstellung am Freitag in Stuttgart werden nicht nur Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, sondern auch der Daimler-Vorstandschef Ola Källenius und Zwei-Sterne-Köchin Douce Steiner erwartet.