Heilbronn. (zy)Ermittlungen in 1153 neuen Fällen, 1393 abgeschlossene Strafverfahren, 766 Bußgeldverfahren, mehr als 370.000 Euro an Geld- und mehr als 20 Jahren an Freiheitsstrafen: Die Jahresbilanz 2020 des Hauptzollamts Heilbronn zeigt, dass die Beamten durch Corona zwar behindert, nicht aber ausgebremst wurden. Im Gegenteil: Die straf- und bußgeldrechtlichen Schäden, die bei den Ermittlungen aufgedeckt wurden, sind sogar um zehn Prozent auf nun fast acht Millionen Euro gestiegen.

Einer der Schwerpunkte der Heilbronner Zollbeamten ist und bleibt die Bekämpfung von Schwarzarbeit. Denn: Schwarzarbeiter und ihre Auftraggeber betrügen die Sozialversicherung, hinterziehen Steuern, gefährden Arbeitsplätze und schädigen die gesamte Gesellschaft. Christina Taylor-Lucas, Leiterin des Hauptzollamts, weiß: Kein Unternehmen, das seine Mitarbeiter ordnungsgemäß beschäftigt, anmeldet und Steuern zahlt, kann mit Schwarzarbeitern konkurrieren.

Insgesamt 672 Arbeitgeber haben die Spezialisten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Heilbronner Zolls und der Außenstelle in Tauberbischofsheim daher im vergangenen Jahr kontrolliert. Das Ergebnis waren Ermittlungen in 1153 Fällen und zahlreiche Strafverfahren, die etliche Beteiligte für insgesamt 22 Jahre hinter Gitter brachten. "Selbstverständlich hatte die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Arbeit unserer Vollzugsdienstkräfte", sagt Taylor-Lucas. Dennoch habe die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ihre Aufgaben zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung wahrnehmen können – "im gebotenen Umfang und unter Beachtung der einschlägigen Regelungen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Pandemie", ergänzt Thomas Wahl, Sachgebietsleiter der Prüfungs- und Ermittlungseinheit beim Heilbronner Hauptzollamt.

Damit nicht genug: Auch die Ahndungsstelle der FKS leitete im Jahr 2020 insgesamt 766 Bußgeldverfahren neu ein und schloss 1122 Verfahren ab. Dabei wurden insgesamt 414.206 Euro an Geldbußen verhängt. Den Betrag an Steuerschäden, der bei den daraus folgenden Ermittlungen der Landesfinanzverwaltung aufgedeckt wurde, wird von der Behörde mit mehr als 3,2 Millionen Euro angegeben.

Taylor-Lucas kündigte an, das Hauptzollamt werde auch 2021 den Kontrolldruck weiter hoch halten – auch durch die Teilnahme an landes- und bundesweiten Aktionen. Im vergangenen Jahr waren die Zöllner beispielsweise an Schwerpunktprüfungen in der Fleischwirtschaft, bei der Kontrolle von Saisonarbeitern in der Landwirtschaft, in der Kurier- und Expressdienstleisterbranche und in der Abfallwirtschaft beteiligt.