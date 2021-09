Von Jens Schmitz

Stuttgart. Schnell wie menschliche Nervenzellen, gesichert und überall verfügbar: Der Sportwagenhersteller Porsche hat den gesamten Außenbereich seines Entwicklungszentrums in Weissach mit dem neuesten Mobilfunkstandard 5G ausgestattet; die Innenräume sollen jetzt folgen. Nach Angaben des Telekommunikationsanbieters und Partners Vodafone ist das Zukunftsprojekt in Europa einzigartig.

"Für uns ist das eine Riesenchance, Möglichkeiten auszunutzen, von denen wir heute eigentlich träumen", sagt Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner. Bei einem Pressetermin diese Woche führte der Geschäftsführer von Vodafone Deutschland, Hannes Ametsreiter, einen Roboterarm durch die Luft. Ein Klon des Geräts kopierte die Bewegung in Echtzeit und traf einen roten Knopf: symbolische Freischaltung für 5G am Porsche-Entwicklungsstandort eine halbe Autostunde westlich von Stuttgart. Das einzige Firmengelände in Europa mit einem 5G-Standalone-Netz, wie Ametsreiter versicherte, während Rennsportmotoren über die Teststrecke dröhnten. "Das schnellste Netz für die schnellsten Autos."

Der Zukunftsstandard soll eine sichere und verzögerungsfreie Kommunikation in Weissach gewährleisten, aber auch die Technik von morgen näher bringen. Die Partner versprechen sich einerseits eine beschleunigte Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, andererseits ungeahnte Möglichkeiten bei den eigenen Abläufen. "Wir müssen erst einmal kreativ nachdenken", sagt Steiner dazu: "Was kann man alles machen?"

5G (fünfte Generation des Mobilfunks) ist ein Übertragungsstandard mit höheren Frequenzkapazitäten und Datendurchsätzen. Er ermöglicht Echtzeitübermittlung und die gleichzeitige Kommunikation mit mehr Geräten als bisher. Die Latenzzeit (Verzögerung) von wenigen Millisekunden ähnelt derjenigen des menschlichen Nervensystems.

Zusammen mit dem Geodatendienst Here arbeiten Porsche und Vodafone an einer Machbarkeitsstudie, bei der miteinander vernetzte Autos sich gegenseitig vor Gefahren warnen könnten, insbesondere vor solchen, die für einige Fahrzeuge verdeckt sind. "Wenn man Autos und Verkehrsteilnehmer miteinander vernetzt, passieren keine Unfälle mehr", erklärt Ametsreiter. Beide Unternehmen möchten außerdem im Bereich autonomes Fahren und Sprachsteuerung vorankommen. Updates sollen Fahrzeuge übers Netz erhalten können. Die gewonnene Zeit sollen Menschen mit besseren Entertainment- und Arbeitsmöglichkeiten füllen können. Diese Visionen erfordern ein flächendeckendes 5G-Netz, das es noch nicht gibt. Trotzdem sieht Porsche sich gegenüber der Konkurrenz bereits doppelt im Vorteil.

"Dadurch, dass wir jetzt hier sehr, sehr früh auf diese High-End-Technologie Zugriff haben, können wir sehr früh beginnen, Dinge für die Kunden zu entwickeln, aber auch unsere Entwicklungsarbeit verändern", sagt Steiner. Der Standard werde die Entwicklung revolutionieren, verspricht Ametsreiter.

"Bei Wifi verliert man Datenpakete, bei 5G ist das nicht der Fall", erklärt der Vodafone-Chef die Vorzüge. Durch sogenanntes "Network Slicing" sei es möglich, Bandbreiten für die Wünsche eines Kunden zu reservieren und damit qualitativ hochwertige Campus-Netze zu installieren, auf die niemand Fremdes zugreifen könne. "Die Daten werden hier gespeichert und verlassen das Gelände nicht." Und: "Wir haben eine Latenzzeit von circa neun Millisekunden, so schnell gab’s das noch nie."

Ametsreiter lässt ein Smartphone vorführen, das eine Szene mit leerer Straße filmt. "Hier sehen wir einen Rennwagen, der nicht dasteht", beschreibt er das Ergebnis. Auf dem Handy-Bild thront auf der Straße ein hineinmontierter Bolide, der sich umgehen und sogar in seine Bestandteile zerlegen lässt. Das Smartphone könnte die dazu nötige Rechenleistung nie aus eigener Kraft erbringen, sagt Ametsreiter. Das erledigt die ohne Zeitverlust eingebundene Computer-Power des Rechenzentrums hinter dem 5G-Netz. "Diese Lösung, die in Echtzeit eine Virtualität schafft, bietet vermutlich in der Entwicklung Chancen, dass ich nicht alles immer zusammenschrauben muss, sondern möglicherweise das Ganze auch mal modellieren kann."

Steiner freut sich auf einen anderen Fortschritt: "Wenn ich heute mit einem Prototyp erprobe, dann sammle ich in der Regel im Kofferraum mit einem großen Rechner Daten, die ich dann später wieder zurück im Entwicklungszentrum auslese." Mit 5G könnten diese Daten direkt übertragen werden, auch im Bereich Motorsport. "Ich kann mir vorstellen, dass in Bälde dann ein Entwickler auch virtuell im Fahrzeug mitfährt bei dem Erprobungsingenieur." Über die Kosten des Projekts haben die Partner Stillschweigen vereinbart.

Der 5G-Standard wird auch von anderen Branchen herbeigesehnt. Der flächendeckende Ausbau könnte aber noch auf Widerstand stoßen. Der Ausschuss für Wissenschaft und Technikfolgenabschätzung (STOA) des Europäischen Parlaments hat im Juli eine Übersichtsstudie zu möglichen Gesundheitsauswirkungen von 5G veröffentlicht. Der Standard nutzt Frequenzen im Bereich zwischen dem gewohnten Mobilfunk, Mikrowellen, Wlan oder Fernbedienungen. Die Studie kam nach Auswertung von knapp 8000 Veröffentlichungen unter anderem zu dem Ergebnis, dass bestimmte Frequenzen (450 bis 6000 Megahertz) wahrscheinlich für Menschen krebserregend seien. Die männliche Fruchtbarkeit beeinflussten sie auf jeden Fall, die weibliche möglicherweise. Zu den höheren Frequenzen warnten die Autoren vor einem "Experiment" an der Bevölkerung bei "völliger Unsicherheit in Bezug auf die Folgen", sollte es zuvor nicht weitere Untersuchungen geben.

Vodafone und das Ressort von Landesdigitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU) gingen auf Anfrage nicht auf die Studie ein. Beide verwiesen darauf, dass das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch den Mobilfunk erwarte. Dies gelte auch für die derzeit für 5G verfügbaren Frequenzen.

Das für Gesundheitsschutz zuständige Landessozialministerium von Manfred Lucha (Grüne) verwies ebenfalls auf das BfS. Es gehe "nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand" nicht von negativen gesundheitlichen Auswirkungen durch den Ausbau von 5G aus. "Für die zukünftig vorgesehenen höheren Frequenzbänder im Millimeter- oder Zentimeterwellenlängenbereich besteht aufgrund der geringen Anzahl an Untersuchungsergebnissen noch Forschungsbedarf."