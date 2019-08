Mit dem ​Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum will das Land Kommunen auf dem Land bei der Gebäudesanierung, Sicherung der Grundversorgung, Schaffung von Arbeitsplätzen und gemeinschaftlichen Aktivitäten unterstützen. Foto: www.baden-württemberg.de

Von Matthias Kehl

Heidelberg. Dass sich städtische und ländliche Regionen hinsichtlich gesellschaftlichen Teilhabechancen voneinander unterscheiden, ist nicht neu. Bestätigt wird das durch die Analyse des Berlin-Instituts für den "Teilhabeatlas Deutschland", die der Stadtbevölkerung deutlich mehr gesellschaftlichen Zugang bescheinigt. Gleichwohl verifizieren die Autoren der Studie, die rund 400 Städte und Kreise untersuchten, besonders erfolgreichen ländliche Regionen. Diese ballen sich vor allen Dingen im Südwesten Deutschlands.

Regionale Einheiten: Die Analyse teilt die regionalen Einheiten in sechs Gruppen (Cluster) ein. "Reiche Großstädte und ihre Speckgürtel" bilden Cluster 1, "Attraktive Großstädte" Cluster 2, "Großstädte mit Problemlagen Cluster 3, "Erfolgreiche ländliche Regionen" Cluster 4, "Ländliche Regionen mit vereinzelten Problemen" Cluster 5 und "Abgehängte Regionen" Cluster 6. In unsere Analyse haben wir uns stellvertretend dem Stadtkreis Heidelberg (2), dem Rhein-Neckar-Kreis (3) und dem Neckar-Odenwald-Kreis (5) gewidmet.

Indikatoren: In den untersuchten Regionen werden vor allem die Indikatoren Einkommen, Steueraufkommen und nicht zuletzt Lebenserwartung gemessen. Ebenfalls wurden die Quote der Hartz-4-Abhängigen und der Schulabbrechern untersucht.

Hartz-4-Abhängigkeit: Die Abhängigkeit von Hartz-4 bildet ab, in welchem Ausmaß die Einwohner einer Region von Hilfebedürftigkeit und damit in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind, am Arbeitsmarkt teilzunehmen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Im Stadtkreis Heidelberg lag der Anteil der Hartz-4-Abhängigen bei den unter 65-Jährigen 2017 bei 4,98 Prozent, im Rhein-Neckar-Kreis bei 5,54 Prozent und im Neckar-Odenwald-Kreis bei 4,09 Prozent.

Schulabbrecher: Auch der Anteil der Schulabbrecher spiegelt die gesellschaftlichen Teilhabenchancen wieder. Die Quote verweist auf die Qualität des regionalen Schulsystems. Personen ohne Schulabschluss haben deutlich weniger Chancen auf einen Ausbildungsplatz, schlechte Aussichten auf dem Arbeitsmarkt und damit geringe Perspektiven, unabhängig von staatlichen Transferleistungen zu leben. Von allen Schulabsolventen gingen im Heidelberger Stadtkreis 2017 8,1 Prozent ohne Hauptschulabschluss ab. Im Rhein-Neckar-Kreis wurde eine Quote von 5,75 Prozent gemessen, im Neckar-Odenwald-Kreis 4,99 Prozent.

Kommunale Steuereinnahmen: Sie geben die finanziellen Möglichkeiten einer Region wieder. Insbesondere die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen hängt stark von der lokalen Wirtschaftskraft ab. Während Kommunen mit geringer Steuereinnahmekraft nicht viel mehr als die Grundversorgung sicherstellen können, vermögen Kommunen mit einer hohen Steuereinnahmekraft auch Projekte zu finanzieren, die über Schwimmbäder oder Theater hinausgehen. Der Stadtkreis Heidelberg verzeichnete im Jahr 2017.953, 94 Euro Steuereinnahmekraft pro Einwohner. Der Rhein-Neckar-Kreis kommt auf 1232,61 Euro pro Einwohner. 856,57 Euro pro Einwohner waren es im Neckar-Odenwald-Kreis.

Jährliches verfügbares Haushaltseinkommen: Gemeint ist hier das Einkommen, das jedem Mitglied privater Haushalte pro Jahr im Durchschnitt zum Leben zur Verfügung steht. Je höher der durchschnittliche Wert liegt, desto besser die wirtschaftlichen Teilhabe. Der Stadtkreis Heidelberg wies im Erhebungsjahr 2016 23.189 Euro pro Einwohner auf, der Rhein-Neckar-Kreis 24.048 Euro pro Einwohner. 21.775 Euro waren es pro Einwohner im Neckar-Odenwald-Kreis.

Lebenserwartung: Mit diesem wichtigen Querschnittsindikator lässt sich nicht nur das gesundheitliche Wohlergehen der Menschen in einer Region bewerten, sondern auch die Lebensverhältnisse. Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt mit einer besseren Versorgung, höherem Sozialstatus und Bildungsgrad. Wer länger lebt und bis ins hohe Alter fit bleibt, hat größere Chancen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Lebenserwartung für Neugeborene im Erhebungszeitraum 2013 bis 2015 lag für den Kreis Heidelberg bei 82,72 Jahren. Im Rhein-Neckar-Kreis ermittelte man eine durchschnittliche Lebenserwartung von 81,85 Jahren, im Neckar-Odenwaldkreis lag diese bei 80,84 Jahren.