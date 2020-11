Heilbronn. (zy) Die Landesregierung will die Situation von Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen im Land verbessern und fördert weitere Gesundheitszentren mit dem Schwerpunkt Geburt. Unter den fünf als "zukunftsweisend" eingestuften und daher bezuschussten lokalen Gesundheitszentren in Baden-Württemberg ist auch die gemeinnützige GmbH "Haus der Familie" in Heilbronn. Die "lokale Anlaufstelle für Familien zur geburtshilflichen Versorgung in Heilbronn" erhält nun 110.000 Euro Landesmittel.

Der "Runde Tisch Geburtshilfe" unter Leitung von Staatssekretärin Bärbl Mielich hatte im vergangenen Jahr beschlossen, die Geburtshilfe in Baden-Württemberg durch die Erprobung lokaler Gesundheitszentren weiter zu verbessern. Zum Start wurden vier Modellprojekte gefördert, in denen unterschiedliche Professionen und Fachgebiete eng miteinander zusammenarbeiten und somit die Betreuung Schwangerer, Gebärender und Wöchnerinnen bedarfsgerecht weiterentwickelt wird. Die Landkreise Reutlingen und Sigmaringen, der Ortenaukreis sowie die Stadt Radolfzell erhielten damals einen Zuschlag von bis zu 150.000 Euro.

Aufgrund der großen Nachfrage hat das Ministerium für Soziales und Integration in diesem Jahr einen zweiten Förderaufruf veröffentlicht, auf den auch das Heilbronner "Haus der Familie" reagierte und sich – letztlich erfolgreich – um Fördermittel bewarb.

Das Projekt will die geburtshilfliche Versorgung im Stadt- und Landkreis durch eine lokale Anlaufstelle für Familien zur geburtshilflichen Versorgung in Heilbronn verbessern. Das Projekt knüpft an das "Haus der Familie" (HdF) in Heilbronn an, wodurch ein bereits bestehendes Kooperationsnetzwerk genutzt werden kann.

Ziel ist die Professionalisierung und Digitalisierung der Beratung, Betreuung und Begleitung von Schwangeren, Wöchnerinnen, jungen Familien und Vätern in Heilbronn durch die Etablierung eines Lotsenangebots. Durch die lokale Anlaufstelle soll eine verbesserte Kooperation entstehen und somit eine interprofessionelle Versorgung ermöglicht werden. Das Kooperationsnetzwerk bietet die Möglichkeit, Versorgungslücken zu erkennen und diese zu schließen.

Insgesamt waren beim Ministerium zehn Bewerbungen eingegangen, von denen jedoch nur die Hälfte erfolgreich war. "Alle fünf Vorhaben haben das Ziel, die geburtshilfliche Versorgung vor Ort zu verbessern und darüber hinaus wichtige Erkenntnisse für Versorgungskonzepte anderer Regionen in Baden-Württemberg zu gewinnen", sagte Staatssekretärin Mielich am Freitag anlässlich der Bekanntgabe der geförderten Projekte. "Die vier im Jahr 2019 geförderten Projekte konnten uns bereits Erkenntnisse für eine bedarfsgerechte Versorgung in der Geburtshilfe liefern, die wir nun weiter ausbauen und vertiefen möchten."