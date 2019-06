Stuttgart/Waghäusel. (dpa/lsw) Menschen in Waghäusel mussten am Mittwoch am meisten schwitzen: Dort wurde der Spitzenwert für Baden-Württemberg von 37,5 Grad gemessen. Einen Tick weniger heiß dürfte es am Donnerstag werden, sagte Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Morgen. Demnach dürften die Temperaturen am Hochrhein auf bis zu 37 Grad, in der Nordost-Hälfte Baden-Württembergs auf 30 bis 34 Grad und im südwestlichen Teil auf 34 bis 37 Grad klettern. Im äußersten Südosten bestehe außerdem ein sehr geringes Gewitterrisiko, so Schmid.

Für das Wochenende steigen die Temperaturen allerdings erneut weiter an: Die Meteorologen erwarten Höchstwerte von 35 Grad am Samstag, am Sonntag sogar bis zu 38 Grad. Zum Runterkühlen der Wohnung empfiehlt Schmid die Nacht auf Samstag. Bei Werten zwischen 10 und 17 Grad ließe sich die Nacht gut zum Durchlüften nutzen, so der Meteorologe.

In den baden-württembergischen Wäldern steigt indes die Waldbrandgefahr durch Hitze und Trockenheit. «Die Prognosen sagen zum Wochenende hin praktisch für das ganze Land eine hohe und teilweise sehr hohe Waldbrandgefahr voraus», sagte Forstminister Peter Hauk (CDU) in Stuttgart. Er forderte die Waldbesucher zu einem umsichtigen Verhalten auf, es solle nur an offiziellen Feuerstellen gegrillt werden. Das Feuer müsse beaufsichtigt und vor dem Verlassen gelöscht werden.

Langfristig könne die Waldbrandgefahr zunehmen, sagte Hauk. «Nach allem, was wir wissen, werden die Sommer bei uns durch den Klimawandel heißer und trockener werden.» Die Antwort darauf seien langfristig klimastabile Mischwälder, deren Anlage und Pflege weiter vorantreiben werden. 2018 gab es laut Mitteilung des Landesbetriebs Forst BW im Südwesten insgesamt 26 Waldbrände auf einer Gesamtfläche von 5,2 Hektar.