Stuttgart. (dpa/lsw) In den nächsten Tagen wird das Wetter in Baden-Württemberg zunehmend sonnig. Nach einem stürmischen Wochenende lässt der Wind am Montagnachmittag nach, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Vereinzelte Wolken lösen sich von Dienstag auf Mittwoch auf. Der Sonnenschein lasse die Temperaturen steigen: Von zwei bis acht Grad am Anfang der Woche auf bis zu elf Grad am Donnerstag und Freitag.

Am Montag ist es noch verregnet und windig: Vormittags muss in den höher liegenden Gebieten des Schwarzwalds laut DWD mit Sturmböen gerechnet werden. Auch in niedrigeren Lagen seien Windgeschwindigkeiten von 60 bis 70 Stundenkilometern möglich.