Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mehr Ungemach für Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) in der Affäre Sonntag: Nach Bekanntwerden neuer Kurznachrichten beschuldigt die Opposition Lucha nicht nur, Aufklärung zu verhindern. Sie verdächtigt ihn auch, fragwürdige Belege gebilligt zu haben, um eigenes Fehlverhalten zu verschleiern.

Der Sozialminister hatte Ende Januar eingeräumt, dass er ungeachtet der Förderung durch sein Haus 2018 und 2019 mit dem Kabarettisten Christoph Sonntag zweimal im Restaurant war, davon einmal mit Luchas Sohn. Beim zweiten dieser Termine lag ein Verlängerungsantrag für Sonntags Projekt im Ministerium. Vor zwei Wochen sagte Lucha im Sozialausschuss, er könne sich nicht erinnern, wer die Essen bezahlt habe. Später räumte er ein, er habe sich einladen lassen. "Das war ein großer Fehler."

Kurznachrichten aus dem Jahr 2018 legen nun nahe, dass Lucha die Problematik möglicherweise damals schon bewusst war. Screenshots, über die zunächst die "Stuttgarter Nachrichten" berichtet hatten, liegen auch unserer Zeitung vor. Sonntags Anwalt und das Ministerium nahmen am Freitag zu ihrer Authentizität keine Stellung, bestritten sie aber auch nicht.

Unmittelbar nach dem Essen am 10. Dezember 2018 schrieb Sonntag demnach an Luchas Sohn: "Übrigens, vielleicht kannst du bei Gelegenheit deinen Papa beruhigen, ich weiß wie scheiße das für Politiker ist, er wird auf der Quittung nicht auftauchen muss sich also keine Sorgen machen."

Die Schlussfolgerung der Opposition: "Offenbar war dem Minister bereits vor Ort bewusst, dass eine Essenseinladung durch Herrn Sonntag nicht zulässig ist", so Jochen Haußmann, Vize-Chef der FDP-Landtagsfraktion. "Warum sonst sah sich Herr Sonntag genötigt, den Minister über dessen Sohn zu ‚beruhigen‘?" Spätestens Sonntags Ankündigung, Luchas Anwesenheit "zu verschleiern", so Haußmann, hätte den Minister zum Handeln veranlassen müssen: Lucha hätte die Kosten erstatten, eine dienstliche Erklärung abgeben und die Verlängerung des Projekts beenden müssen. Stattdessen habe er sich rund zwei Monate später erneut von Sonntag einladen lassen.

SPD-Vize-Fraktionschefin Sabine Wölfle erklärt: "Leider muss ich aufgrund dieses Dokuments davon ausgehen, dass uns Minister Lucha im Sozialausschuss belogen hat." Dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kein wesentliches Fehlverhalten seines Ministers sehe, mache den Vorgang umso schlimmer.

Lucha hat Einsichten in seinen Handyverkehr bislang mit der Begründung verwehrt, dieser sein rein privat. Doch auch das lässt sich nun bezweifeln. So schrieb Sonntag am 16. Oktober 2018 unter Bezug auf die Bundesfamilienministerin an Lucha: "Lieber Manne, das Team um Franziska Giffey [hat] geantwortet. Sie finden unser Projekt respektabel, gratulieren uns dazu und haben uns Kontakte genannt, wie wir dies in die Bundesrepublik implantieren können." Am Folgetag schickte Lucha Bilder von drei emporgereckten Daumen und die Worte "Bis 10.12." zurück – gemeint war offenbar der anstehende Restaurantbesuch.

"Das ist klar dienstliche Kommunikation, die der Minister uns bislang als angeblich privat vorenthielt", schimpft Haußmann. "Es ist naiv anzunehmen, dass über das Demokratieprojekt nicht gesprochen wurde." Die FDP fordere daher volle Offenlegung der Kommunikation.