Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Nach den alarmierenden Ergebnissen einer Umfrage unter 2200 Kita-Leitungen fordert die SPD ein "SOS-Programm" für die frühkindliche Betreuung im Land und einen Kita-Gipfel. "Dass ein Großteil der Kitas im Land die Aufsichtspflicht nicht mehr durchgehend gewährleisten kann, ist eine Katastrophe", sagte SPD-Landeschef Andreas Stoch dieser Zeitung.

Die in der vergangenen Woche vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) veröffentlichte Umfrage unter 2200 Kita-Leitungen müsse "der letzte Alarmruf für die Landesregierung sein", sagte der SPD-Politiker. Die grün-schwarze Koalition müsse die frühkindliche Bildung endlich auf der Prioritätenliste ganz nach oben setzten. "Wenn die Ganztagsbetreuung wegfällt, steht für viele die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf dem Spiel."

Laut der Umfrage ist der Mangel an qualifizierten Fachkräften das zentrale Problem der Kleinkindbetreuung. Neun von zehn Kita-Leitungen gaben an, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten zumindest zeitweise so schlecht besetzt waren, dass sie die Aufsichtspflicht nicht mehr garantieren konnten.

Angesichts der Lage sprach sich der SPD-Bildungsexperte Daniel Born für eine "Kita-Konferenz" aus, "damit alle Akteurinnen und Akteure der frühkindlichen Bildung endlich an einen gemeinsamen Tisch kommen und die Betreuungsengpässe gemeinsam entschärft werden können". Wer mehr Fachkräfte wolle, müsse Ideen zu ihrer Gewinnung sammeln und die Attraktivität steigern.

Um die Personalengpässe an Kitas zu lindern, brauche es aus Sicht der SPD etwa ein Sofortrückkehrprogramm und einen Aufstockungsbonus bei Teilzeit. Zudem fordert Daniel Born die Stärkung der praxisintegrierten Ausbildung und die Anpassung vertraglicher Leitungszeit an den tatsächlichen Bedarf: "Aufgaben des Personalmanagements, der pädagogischen Leitung oder der Organisationsentwicklung dürfen nicht zu Einschnitten in der Betreuung von Kindern führen, die Kita-Leitungen aber auch nicht an den Rand ihrer Kräfte bringen."